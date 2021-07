Ziegen bevölkern auch in diesem Jahr die Altenburg in Pößneck

Pößneck. Die Ziegen werden zur „Landschaftspflege durch Beweidung“ auf der Pößnecker Altenburg eingesetzt.

Ziegen sind auch in diesem Jahr treue Helfer der Altenburgfreunde im Verein für Heimatgeschichte Pößneck. Auf Flächen, die im Sinne der touristischen Entwicklung der Pößnecker Altenburg dauerhaft baum- und buschfrei bleiben sollen, werden die Tiere eines Züchters aus dem Orlatal zur „Landschaftspflege durch Beweidung“ an immer wieder wechselnden Standorten eingesetzt. Aufmerksamen Beobachtern bieten sie sich zudem immer wieder als interessantes Fotomotiv an.

Am Sonnabend, 17. Juli, treffen sich die Altenburgfreunde übrigens zu einem weiteren Arbeitseinsatz auf dem Zechsteinriff. Treffpunkt ist um 9 Uhr der Garagenkomplex am Ende des Altenburgrings. Freiwillige sollten, wenn möglich, Gartengeräte mitbringen, außerdem an den eigenen Arbeits- und Infektionsschutz denken. Nähere Vorab-In-formationen gibt es bei Rolf Bräutigam unter Telefon 0 36 47/42 00 63.