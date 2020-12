Ziel schon in jungen Jahren: eigene Werkstatt in Knau

Bereits mit 16 Jahren wusste Rico Scheffel ziemlich genau, wie sein Leben einmal verlaufen soll. In einem Aufsatz in der Berufsschule, den er zu Beginn seiner Ausbildung als Kfz-Mechaniker schrieb, hielt er fest, dass er sich einmal selbstständig machen will mit eigener Werkstatt in seinem Heimatort Knau. Drei Jahrzehnte später hat er dieses gesteckte Ziel längst erreicht, mittlerweile ist er bereits seit 20 Jahren sein eigener Herr in dem am 1. Dezember 2000 eröffneten RS-Autoservice Knau.

Die Leidenschaft für Fahrzeuge wurde früh bei Rico Scheffel geweckt. „Mein Vater war Landmaschinenschlosser bei der LPG. Als Kind habe ich oft mitgeholfen und viel von meinem Vater gelernt. In diese Richtung zu gehen, ist über viele Jahre gewachsen“, sagt er.

1990 begann Rico Scheffel seine Lehre als Kfz-Mechaniker im bayerischen Oberkotzau. Sechs Jahre später absolvierte er die Meisterschule in Bayreuth, die er 1997 erfolgreich beendete und für seine Leistung mit dem Meisterpreis der bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet wurde. Im Anschluss ging es zurück nach Thüringen, wo Rico Scheffel zunächst drei Jahre im Autohaus Prätor in Keila als Geschäftsführer und Meister arbeitete. „Dort habe ich mir sämtliche betrieblichen Abläufe in einem Autohaus angeeignet“, sagt der 46-Jährige. Mit dem dort erlernten Rüstzeug in der Tasche wagte Rico Scheffel im Jahr 2000 schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit.

Selbstständigkeit hat mit Werkstatt in der eigenen Garage angefangen

„Ich habe in einer Garage in meinem Haus angefangen“, erinnert er sich an die Anfänge zurück. Dabei sollte es allerdings nicht lange bleiben. In Eigenleistung baute er auf seinem Vierseitenhof in der Knauer Hauptstraße eine neue Werkstatt, die er 2002 fertigstellen konnte. In dieser ist er bis heute tätig und betreut dort einen Stamm von etwa 1000 Kunden, die zum Großteil aus Knau selbst und den umliegenden Orten, aber beispielsweise auch aus Orlamünde und Gera kommen.

Über die Jahre hatte Rico Scheffel zwei, zum Teil auch drei Angestellte, mittlerweile betreibt er seine Werkstatt alleine. „Ich wollte nie riesengroß werden. Mein Motto ist: Klein und mein“, so der 46-Jährige. Das Geschäft laufe sehr gut, wenngleich der Markt umkämpft sei. „Für freie Werkstätten ist es in den vergangenen Jahren schwieriger geworden“, weiß der Kfz-Meister. Vor allem die Investitionen, die notwendig sind, um technisch auf dem neusten Stand zu bleiben, muss ein kleiner Betrieb erst einmal stemmen. Doch dank der Kunden, von denen viele ihm schon seit Jahren die Treue halten, sowie der guten Zusammenarbeit mit Autohäusern in der Region und Lieferanten, sei das nie ein Problem gewesen.