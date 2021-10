Zirkus in der Stadt: Boa Paula verzaubert Pößneckerin

Pößneck. Der Magdeburger Zirkus Atlantik lädt Besucherinnen und Besucher von Donnerstag bis Sonntag nach Pößneck ein. Auftreten wird auch eine eineinhalb Meter lange Würgeschlange.

Der Magdeburger Zirkus Atlantik ist in der Stadt. Von diesem Donnerstag bis zum Sonntag wird in verschiedenen Vorstellungen auch die zweijährige Boa Paula zu sehen sein, eine eineinhalb Meter lange Würgeschlange. Diese haben die Artisten und Schlangenexperten des Zirkus’ – Sandro Köllner (l.) und Robert Urbahn – mitgebracht. Beide konnten dieser Tage in Pößneck beobachtet werden, wie sie Interessierte Passanten mit Paula verzauberten. Wena Traeger nahm das Angebot gern an und das hübsche Tier sogleich auf die Schulter.