Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zu Besuch in Las Vegas und unterwegs im Grand Canyon

Der nächste Video-Vortrag von Volker Mach aus Oppurg in Vater’s Gaststätte in Pößneck findet am Freitag, 22. November, um 19 Uhr statt. Im dritten Teil seiner Serie „Rund um die Welt“ berichtet der Unruheständler von seinen Eindrücken und Erlebnissen in Städten wie San Francisco, Los Angeles und Las Vegas, außerdem lädt er in den Grand Canyon ein. Plätze können unter Telefon 03647/5294327 reserviert werden.