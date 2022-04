Zwanzig Jahre Walpurgisfeuer in Pößneck-Schlettwein

Die Walpurgis-Feiern des CCS in Schlettwein sind eine der empfehlenswertesten Veranstaltungen dieser Art in der Region.

Pößneck-Schlettwein. Karnevalisten nehmen Rücksicht auf das Storchenpaar, das sich in Schlettwein wohl heimisch fühlt.

Lange mussten die Freunde des Carnevalsclubs Schlettwein (CCS) warten, bis wieder das Walpurgisfeuer steigen kann, aber am morgigen Samstag ist es endlich soweit. Entzündet wird es im Rahmen eines Festes, das um 18 Uhr auf dem Stallgelände im Pößnecker Ortsteil beginnt.

„Wir wollten ein großes Feuerwerk steigen lassen, aber es wird nur ein kleines“, sagt CCS-Chef Yves Günther gegenüber dieser Zeitung. Warum? „Die Störche waren mehrere Tage nicht da. Doch jetzt sind sie wieder zurück. Aus Liebe zu den Tieren wird das Feuerwerk kleiner.“

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit dem großen Hexenfeuer wird das 20-jährige Bestehen der Walpurgisnachtfeier in Schlettwein und das 40-Jährige des Carnevalsclubs gefeiert, informiert Günther. Deshalb werden im Zelt beziehungsweise auf der Bühne nicht nur kurze Faschingsdarbietungen, sondern fünf Tänze präsentiert. „Mit dabei ist natürlich das Prinzenpaar Doreen I. und Yves I.“, sagt Günther lachend.

DJ John Heilmann legt auf. Das Fest ist zudem auch als eine Art Dank an die Osterspaziergangsorganisatoren zu verstehen. „Es ist toll, dass man an die Vereine gedacht und den Schlusspunkt am Bergschlösschen hat“, so Günther.

Der Eintritt zum Walpurgisfeuer kostet drei Euro und für Kinder bis 1,20 Meter Körpergröße gratis.