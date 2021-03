Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla prüft Sparmöglichkeiten

Am Montag, 8. März, tagt die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla an seinem Sitz in der Wohlfarthstraße 7 in Pößneck. Der öffentliche Teil beginnt um 16 Uhr.

In der Regie des Verbandsvorsitzenden Michael Modde wollen sich die Verbandsräte aus den Kreisen Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt unter anderem mit Möglichkeiten zur Entwicklung von Kostenersparnissen auseinandersetzen.

Nachdem der langjährige Zweckverbandsgeschäftsleiter Paul Cichonski am 31. Januar in den Ruhestand verabschiedet wurde, soll unter anderem eine kommissarische Geschäftsleitung bestellt werden.

Eine öffentliche Würdigung Cichonskis soll später nachgeholt werden, kündigte Modde an.