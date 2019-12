Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Wandergruppen starten von Pößneck aus

In den kommenden Tagen sind in Pößneck zwei Wanderungen geplant. Die Wanderfalken treffen sich am Mittwoch, 4. Dezember, um 8.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Shedhalle in Pößneck zu ihrer nächsten Wanderung. „Wir fahren in Richtung Jena und wandern von Kunitz zum Jenzig“, teilt Elke Krämer mit. Gäste seien wie immer willkommen.

Wenige Tage später, am Samstag, 7. Dezember, sind die Wanderfreunde Pößneck an der Reihe. Das Ziel liegt hier nicht ganz so weit entfernt, denn die Wanderung führt laut Ankündigung von Bärbel Kühn auf den „Rundwanderweg“. Denn vom Treffpunkt am Parkplatz Griebse aus führt die Wanderung von Pößneck über Brandenstein, Ranis, Hohe Straße, Bodelwitz und wieder zurück nach Pößneck. Die Strecke beläuft sich hier auf etwa 15 Kilometer. Losgewandert wird am Samstag um 8.30 Uhr. Gäste sind auch hier willkommen.