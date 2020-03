Die Awo-Seniorenresidenz in Triptis.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei weitere Menschen aus Seniorenresidenz Triptis im Krankenhaus

In der AWO Seniorenresidenz Triptis gibt es aktuell 17 positive Fälle einer Corona-Infektion. Unabhängig davon waren 4 Mitarbeiter bereits im Vorfeld von ihren Hausärzten positiv getestet worden. Das gab am Freitag das Gesundheitsamt im Saale-Orla-Kreis bekannt. Am Wochenende wurden zwei weitere Bewohner der Residenz ins Krankenhaus eingeliefert. (Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog)

Wie Dirk Gersdorf, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Awo, mitteilt, seien sie aber in keinem lebensbedrohlichen Zustand. Eine Bewohnerin wurde während in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ins Krankenhaus überführt. Zwei weitere Bewohner liegen ebenfalls im Krankenhaus – allerdings nicht wegen des Corona-Virus. Eingangsbereich der Seniorenresidenz wird überwacht Die AWO im Saale-Orla-Kreis steht weiterhin in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Gemeinsam werden von Tag zu Tag die nötigen Maßnahmen besprochen. Alle Bewohner mit Symptomen werden von den Hausärzten begutachtet. Das Gesundheitsamt lieferte die dafür benötigte Schutzkleidung. Der Gesundheitszustand der betroffenen Bewohner wird ständig und in telefonischer Abstimmung mit den behandelnden Ärzten überwacht. Dazu gehören Sichtkontrollen alle 15 Minuten, Überwachung von Blutdruck und Puls, Überwachung der Atemqualität und stündliche Fiebermessungen. Bei einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes sind ärztliche Maßnahmen und gegebenenfalls eine Einweisung ins Krankenhaus zu veranlassen. Überwacht wird indes auch der Eingangsbereich. Regelmäßige Polizeibereitschaft soll laut Dirk Gersdorf verhindern, dass Unbekannte die Seniorenresidenz betreten. Das Team des Pflegeheimes hält trotz zahlreicher personeller Ausfälle die Versorgung der derzeit 61 Bewohnerinnen aufrecht. Krankheitssymptome wurden bislang nur in einer der drei abgetrennten Wohngruppen festgestellt.