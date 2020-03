Zweites Zelt am Pößnecker Krankenhaus zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern

Auf dem Gelände des Pößnecker Krankenhauses ist ein weiteres Zelt aufgestellt worden. „In diesem zweiten Zelt werden alle Patienten triagiert, die zu uns kommen“, teilten die Thüringen-Kliniken am Sonntag auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Unter Triage ist ein Auswahlverfahren bei medizinischen Hilfsleistungen zu verstehen. „Also ein Arzt schaut sich jeden ankommenden Patienten an und entscheidet, wohin er geht“, erläutern die Thüringen-Kliniken. „Das gilt sowohl für ambulante als auch stationäre Patienten und dient weitgehend dazu, alle bereits in der Behandlung stehenden Menschen im Haus und unsere Mitarbeiter zu schützen.“

Die Thüringen-Kliniken stellen klar: „Alle Patienten mit Verdacht auf eine Covid-19-Infektion, die stationär behandelt werden müssen, werden nach Saalfeld auf die dortige Infektionsstation eingewiesen. Eine stationäre Behandlung für diese Patientengruppe gibt es am Standort Pößneck nicht.“

Robert-Koch-Institut meldet für den Saale-Orla-Kreis sieben Infizierte

Der Pandemie-Krisenstab der Schleizer Kreisverwaltung meldete am Samstagvormittag, dass ein weiterer Bewohner des Saale-Orla-Kreises am Coronavirus erkrankt sei. Es handele sich um „einen jungen Mann aus dem Orlatal, der kürzlich aus dem Skiurlaub zurückkehrte“. Nähere Angaben machte die Pressestelle des Landratsamtes auch auf Nachfrage nicht. Bei den ersten Erkrankten wurde noch das Alter genannt und der Wohnort der Betroffenen näher umrissen. Der Krisenstab hat damit bisher insgesamt sechs Infizierte im Saale-Orla-Kreis bekanntgegeben – fünf aus dem Orlatal und einen aus dem Oberland.

Das Robert-Koch-Institut sprach am Sonntagnachmittag hingegen von insgesamt sieben Infizierten im Saale-Orla-Kreis beziehungsweise von 8,66 Fällen pro 100.000 Einwohner. Damit scheint die Region nicht ganz so stark wie der Rest Thüringens betroffen zu sein: Dieselbe Übersicht wies für den Freistaat 10,04 Fälle pro 100.000 aus. Für die Nachbarschaft werden teils wesentlich schlimmere Quoten gemeldet: 15,04 für Saalfeld-Rudolstadt, 19,27 für das Saale-Holzland und 36,68 für Greiz. Deutschlandweit gelten im Mittel etwa 20 Menschen pro 100.000 als infiziert.

Wiederum am Samstagvormittag teilte das Schleizer Landratsamt mit, dass mittlerweile zwei corona-positiv Getestete aus dem Saale-Orla-Kreis als gesund gelten. Das sei „ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber ganz gewiss kein Grund zur Entwarnung“. Am Sonntag gab es keinerlei Meldung des Pandemie-Krisenstabes. Dafür war an beiden Wochenendtagen jeweils vier Stunden lang die Corona-Hotline der Kreisverwaltung erreichbar.

Kontrollen des Pößnecker Ordnungsamtes

Das Ordnungsamt der Stadt Pößneck hat am Wochenende stichprobenartig die Einhaltung der aktuellen Allgemeinverfügungen kontrolliert, wie Ordnungsamtsleiter Andreas Blümel auf Nachfrage bestätigte. Nennenswertes sei nicht festgestellt worden. Menschenansammlungen unterm freien Himmel wie noch Mitte der vergangenen Woche habe es keine gegeben, wahrscheinlich auch wegen des wieder kälteren Wetters. Gaststättenkontrollen hätten keine Verstöße ergeben und dort, wo Hol- und Bringedienste angeboten werden, seien vorgeschriebene Abstände eingehalten worden. Auch der Straßenverkehr wurde geringer als sonst wahrgenommen. „Die Pößnecker halten sich weitgehend an die Regeln“, so Blümel.

Was ist mit den nächtlichen privaten Partys, die am Wochenende auf Facebook-Seiten reklamiert wurden? „Hier bitte die Polizei informieren“, richtet Blümel an die Einheimischen, welchen in solchen Fällen unwohl ist.