125. Allianzkonferenz in Bad Blankenburg soll eine Hybrid-Veranstaltung werden

Bad Blankenburg. Das diesjährige Motto lautet: „Zusammenwachsen“.

Als eine Hybrid-Veranstaltung wird die 125. Allianzkonferenz in Bad Blankenburg angekündigt, die vom 28. Juli bis 1. August stattfinden soll und unter der Überschrift „Zusammenwachsen“ steht. Teilweise werden die Veranstaltungen, so der Plan, vor Ort stattfinden, zum Teil soll es aber auch Online-Angebote geben, um Inhalte trotz Beschränkungen der Besucherzahlen zugänglich zu machen.

Alles werde gerade in dem Wissen geplant, dass auch kurzfristig noch Absagen kommen könnten, so die Leiterin des Allianzhauses, Gabriele Fischer-Schlüter. Sie hofft, dass bis dahin auch noch mehr Menschen geimpft oder genesen seien.

Einbezogen in die Planung ist auch die Stadthalle. In diesem Jahr ist dort eine Theateraufführung über Anna von Weling, die Gründerin des Evangelischen Allianzhauses, angedacht, die im vergangenen Jahr nur als Preview gezeigt werden konnte. Eventuell soll es auch eine Aktion auf dem Markt geben. Damit will das Allianzhaus vor allem auch aus den eigenen Hallen hinaus in die Welt gehen und das nicht nur online. „Es ist nicht zuletzt auch ein gesellschaftspolitisches und geschichtliches Thema – nicht nur ein kirchliches oder geistliches“, begründet die Hausleiterin. Ihr sei es darüber hinaus auch wichtig, mit den Menschen, den Bewohnern der Stadt Bad Blankenburg in Kontakt zu treten. Da bieten diese beiden recht zentralen Anknüpfungspunkte eine gute Möglichkeit.

Mit Hygienekonzept, zu dem etwa Abstände zwischen den Teilnehmern gehören, könnten um die 300 Menschen in Veranstaltungsräumen wie der Konferenzhalle und der Stadthalle teilnehmen. 2020 haben bis zu 2000 Gäste auf digitaler Ebene die Konferenz verfolgt.

Informationen, Anmeldung und Programm unter: www.allianzkonferenz.de