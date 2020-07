Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

13-Jährige am Freibad sexuell belästigt – Polizei sucht dringend Zeugen

Zu einem Sexualdelikt sucht die Polizei in Rudolstadt dringend Zeugen. Den Angaben zufolge, hatte ein 13-jähriges Mädchen am Dienstag den Heinrich-Heine-Park durchquert und lief am Parkplatz des Freibades linksseitig des Geländes (Straße Kleiner Damm) entlang, als sie gegen 12.38 Uhr einen Mann in einem Gebüsch bemerkte, der sich augenscheinlich vor ihr selbstbefriedigte.

Daraufhin flüchtete die 13-Jährige und informierte ihre Mutter. Während der Vernehmung konnte das Mädchen allerdings nur eine vage Täterbeschreibung (Beschuldigter trug eine blaue Jeans) abgeben. Jedoch soll im Tatzeitraum ein weißer Transporter bzw. Pritschenwagen aus Richtung Cumbach auf den Freibad-Parkplatz gefahren sein, in dem mindestens zwei Personen gesessen haben.

Die Insassen des weißen Transporters werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 03672-4171464 zu melden. Dies gilt auch für andere Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges im Bereich des Freibad-Parkplatzes wahrgenommen haben.

