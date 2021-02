185 Temposünder in Rudolstadt geblitzt

Am Donnerstagvormittag führten Polizisten in der Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt eine Geschwindigkeitsmessung durch. In 4,5 Stunden wurden über 4040 Fahrzeuge auf der Bundesstraße 85 in Fahrtrichtung Rudolstadt gemessen.

Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h waren insgesamt 185 Fahrer zu schnell unterwegs. Größtenteils wurden Verwarngelder aufgrund der Geschwindigkeitsverstöße verhängt, in 16 Fällen werden Bußgeldverfahren folgen, wovon ein Fahrer vermutlich mit einem Fahrverbot rechnen muss - er wurde mit 118 km/h gemessen.

