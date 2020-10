25 Jahre Mühlenfähre: ein Provisorium für eine halbe Ewigkeit

Ein laut Kennzeichen fränkischer Pickup mit Jagdhunden in Transportboxen, drei schwere Motorräder aus dem Münsterland – für einen Wochentagmorgen im Oktober, noch dazu mit grauschweren Schauerwolken und heftigem Wind, herrscht auf der „Mühlenfähre“ fast schon Hochbetrieb.

„So geht das dauernd“, bestätigt Tino Riemschneider, der mit seinem Kollegen Jörg Schein schon die ganze Besatzung von Thüringens einziger Autofähre bildet. Sorge um Behandlungs- und Heimkehr-Sicherheit aus dem Auslandsurlaub habe die Stauseeregion in diesem Corona-Jahr förmlich mit Gästen geflutet, erst recht mit Ausflüglern aus ganz Deutschland. „An den Ferien-Wochenenden ging fast nichts mehr. Die Leute standen Schlange, teils über hunderte Meter und mit über einer Stunde Wartezeit“, erinnert sich Riemschneider. Allein bei den Radfahrern habe sich die Passagierzahl nach seiner Einschätzung locker verdoppelt. „Bei schönem Wetter kamen sie in ganzen Schwärmen zum Anlieger, da musste man zuweilen etwas strenger erklären, dass nur zehn mit dem Rad aufs Deck dürfen.“So ein Gedrängel bei zudem oft sehr ruppigen Manieren habe er noch nie zuvor erlebt, berichtet Riemschneider. Immerhin schon 20 Jahre steuert er das Schiff über die rund 400 Meter lange Strecke zwischen den Anlegern bei Altenroth und unterhalb der Linkenmühle, fast so lange, wie die Mühlenfähre ihren Dienst verrichtet.

Mahlzeiten aus der Brotbüchse oder Mikrowelle

Am 26. August 1995 hatte die Fähre erstmals Autos und Passagiere über den Stausee getragen, ausgelöst durch den damaligen Thüringer Ministerpräsidenten Bernhard Vogel (CDU). Der hatte im Herbst 1993 bei einer Konferenz in Neumannshof bei Gössitz auf Forderungen nach Wiedererrichtung der Linkenmühlenbrücke erwidert, dies brauche wohl noch etwas länger. Bis dahin werde eine Fähre als „Provisorium“ dienen. Und damit nicht die damaligen Landkreise Saalfeld und Pößneck belastet würden, wurde deren gemeinsames Busunternehmen OVS zum Auftraggeber, wie sich der heutige Kombus-Geschäftsführer Dirk Bergner erinnert. Nicht zuletzt hatte die Zuordnung ein quasi historisches Vorbild: Zu DDR-Zeiten zählten die Fahrgastschiffe auf beiden großen Saaletalsperren zum VEB Kraftverkehr Schleiz.

Für den heute 43-jährigen Riemschneider gehört die Fähre zum Sommerleben am Stausee wie die Biergärten an beiden Ufern oder das Langstreckenschwimmen ums Blaue Band. Im Jahr 2000 hatte der gelernte Tischler gerade erst seine Umschulung zum Busfahrer geschafft, da wurde er schon gefragt, ob er nicht auch Fährmann werden wolle. Er habe nicht lange überlegt, sagt Riemschneider: „Immer an der frischen Luft, noch dazu vor der eigenen Haustür, das hat doch was.“ Zumal er als ehrenamtlicher Bürgermeister von Paska damit fast immer zu erreichen ist, theoretisch zumindest. Denn in den Dienstwochen inklusive Sonnabend und Sonntag geht es von 8 bis 19 Uhr (Nebensaison 9 – 18 Uhr) voll durch, Mahlzeiten gibt’s „aus der Brotbüchse“, so Riemschneider, oder aufgewärmt in der Mikrowelle, die im Fährleute-Häuschen am Anleger Altenroth steht, wo sie auch ihre Toilette haben – an Bord der Fähre gibt es keine. Was zuweilen zur Folge hat, dass Passagiere ziemlich eilig gen Wald oder zu den Gaststätten streben. „Aber so direkt über Bord? Nö,“, antwortet Riemschneider auf die nahe liegende Frage. Das geschehe höchstens mit Mageninhalten – nicht wegen Seekrankheit, sondern als Feierfolge am Männertag.

Saisonschluss schon am kommenden Montag

Gut 400 Meter hin und her, dank Bug- und Heckantrieb sowie beidseitiger Rampen sogar ohne Drehen, immer wieder dieselbe Strecke, die sogar kürzer ist als die zur Praxisprüfung als Busfahrer – wird das nicht langweilig auf die Dauer? „Eigentlich nicht“, sagt Riemschneider. Die Passagiere, ob nun Fremde oder Stammgäste, sorgten für Abwechslung, auch wenn die Lust auf’s Schwätzchen nach seinem Eindruck merklich nachgelassen habe. Selbst Radwanderer würden zunehmend nur noch auf Uhr und GPS-Gerät schauen, unbedingt Tourpläne einhalten wollen. Andererseits gebe es eine bestimmte Klientel, die komme am liebsten bei Wetterbedingungen knapp vor Aussetzen des Fährbetriebs. „Die genießen das, wenn es mal ein bisschen schaukelt“, hat der Schiffsführer beobachtet. Der ein bisschen hin- und hergerissen ist ob des nun doch wieder hohen Pegelstands. Der erlaubt eigentlich Überfahrten mindestens bis zum Ende der normalen Saison Ende Oktober, doch angekündigt hatte der Energieerzeuger Vattenfall ursprünglich ein Absenken um über fünf Meter, was ein Anlegen an der Linkenmühle unmöglich gemacht hätte. Fährbetreiber Kombus hält sich nun an diese Vorgabe, legt das Schiff ab dem kommenden Montag still – und Riemschneider kann wie üblich in einen langen Urlaub gehen, um die Sommer-Überstunden abzubauen, bevor es wieder in die Wintersaison als Busfahrer geht.

Werft-Chef schaut immer mal nach seinem Schiff

20 Jahre beträgt die übliche Betriebsdauer von Binnenschiffen in Deutschland, wobei die eigentlichen Schiffskörper locker 40 bis 50 Jahre halten, sagt Hermann Barthel. Seine Vorgänger hätten um 1910 Schiffe gebaut, die bis zur Jahrtausendwende im Einsatz waren, erklärt der Geschäftsführer der Barthel-Werft in Derben an der Elbe, wo die Mühlenfähre gebaut wurde. Begrenzende Faktoren der maritimen Tüchtigkeit seien eher verschärfte Gesetze sowie zu schneller technischer Fortschritt bei Elektronik und Antrieb. So gebe es für den in der Fähre verwendeten sogenannten Schottel-Antrieb mit rundum schwenkbaren Ruder-Rotoren keinen serienmäßigen Ersatz, müssten Teile notfalls von Hand gefertigt werden. „Irgendwann ist so ein Aufwand nicht mehr zu rechtfertigen“, meint Barthel und freut sich, von der weiterhin laufenden Mühlenfähre zu hören – auch wenn die betagten 60-PS-Dieselmotoren inzwischen nur noch neun statt maximal 15 Stundenkilometer Tempo zulassen. Das 15-Meter-Schiff ist die einzige Autofähre in der Referenzliste seiner Werft geblieben, schon deshalb ist er ihr so verbunden, dass er alle zwei bis drei Jahre nach ihrem Befinden schaut. Sollte das „Provisorium“, was zumindest nicht ausgeschlossen ist, in ein paar Jahren tatsächlich durch eine neue Brücke ersetzt werden, will er den Abschied der Fähre gern vor Ort begleiten: „Das hat sie sich schon jetzt verdient.“