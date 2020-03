33 Personen im Landkreis positiv auf Corona-Virus getestet

Am Ende der Woche eins im Ausnahmezustand bleibt die Lage im Landkreis angespannt. „Die stetig steigende Zahl an positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen in unserem Landkreis geben keinen Anlass zur Entwarnung“, fasst Landrat Marko Wolfram zusammen. Vor einer Woche sind die teils gravierenden Auflagen zur Eindämmung der Pandemie in Kraft getreten. Mit Meldung von Freitagmorgen sind im Landkreis 33 Personen positiv auf das Virus getestet worden, vier mehr als am Vortag und 21 mehr als am Freitag vergangener Woche. 220 Personen stehen unter Quarantäne, bisher wurden 689 Personen auf das Virus getestet. Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog

Sprunghafter Anstieg der Fällewird erwartet

„Während die ersten bestätigten Fälle ausschließlich auf Rückkehrer aus Urlaubsgebieten zurückzuführen waren, erleben wir jetzt verschiedene Kontaktwege und unabhängige Fälle verteilt über den gesamten Landkreis“, erklärt Wolfram in einer Wochenzusammenfassung am Freitag. Für die nächsten Tage seien größere Sprünge bei den Zahlen zu erwarten. „Deshalb appelliere ich dringend an alle Bürgerinnen und Bürger, sich an die Auflagen zu halten“, so der Landrat. Der Landkreis hatte mit Wirkung vom 20. März in einer Allgemeinverfügung strenge Auflagen erteilt und unter anderem die Schließung von Geschäften, Gaststätten und anderen Einrichtungen angeordnet. Am Mittwoch hatte das Land zudem die Kontakte im öffentlichen Raum weiter eingeschränkt. „Zur Durchsetzung der Maßnahmen arbeitet unser Ordnungsamt eng mit den Ordnungsbehörden der Kommunen und der Polizei zusammen. Dafür danke ich den Beteiligten herzlich“, sagt Wolfram.

Alle Rückkehrer 14 Tagein Quarantäne

Der Landkreis hat seine eigenen Maßnahmen insbesondere für Reiserückkehrer nochmal verschärft und das gesamte Ausland als Risikogebiet eingestuft. Das bedeutet für alle Zurückkommenden, dass sie 14 Tage zu Hause bleiben müssen. „Wir vertreten hier eine strengere Auffassung als das Land und das RKI und haben das dem Land gegenüber auch erläutert.“ Die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus, aber auch die Vorbereitungen für eine weiter steigende Zahl von Infizierten und Erkrankten werden in mehreren Stabsgruppen koordiniert. Im Gesundheitsamt findet jeden Morgen eine Lagebesprechung mit den Fachleuten vom Infektionsschutz statt. Unter der Leitung des Landrates tritt ebenfalls täglich eine Runde mit den Fachbereichsleitern sowie den Schlüsselpersonen der Verwaltung zusammen. „Wir arbeiten eine Vielzahl von Fragestellungen ab, von der Versorgung mit Schutzausrüstung, Sicherstellung der kritischen Infrastruktur bis zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung“, erklärt der Landrat.

Krisenstab bald im Schichtbetrieb

Zudem sind die Vorbereitungen für einen 24-Stunden-Krisenstab im Schichtbetrieb getroffen. „Wir sind in dieser Woche in den Probebetrieb gegangen, um weitere Kolleginnen und Kollegen mit der Arbeit im Stabsraum vertraut zu machen.“ Darüber hinaus tagt regelmäßig ein weiterer Stab, in dem auch die Geschäftsführung der Thüringen-Kliniken sowie die Bürgermeister der Städte Saalfeld und Rudolstadt vertreten sind. Der Informationsaustausch erweise sich als elementar sowohl was die medizinische Versorgung als auch die Durchsetzung von Auflagen angeht. Gerade in den ersten Tagen nach Inkrafttreten der Auflagen habe es ein enormes Informationsbedürfnis gegeben. Das betraf sowohl Unternehmer und Geschäftsleute als auch viele Bürger. „Wir haben alle uns zur Verfügung stehenden Kanäle genutzt - Telefon, unsere Internetseite, Medieninformationen und die sozialen Netzwerke, um bestmöglich zu informieren“, erklärt Wolfram. Neben vielen Detailfragen zu den Auflagen habe sich vor allem ein großes Bedürfnis nach Zuspruch, Rat und Hilfe gezeigt. „Der Kirchenkreis hat auf meine Anfrage sofort reagiert und ein Sorgentelefon organisiert.“ Inzwischen wollen auch andere Landkreise die Idee aufgreifen.

Keine Einziehung von Hortgebühren

Eine positive Nachricht gab es am Dienstag für Familien: Das Thüringer Kabinett hat am 24. März die Grundsatzentscheidung getroffen, dass Eltern, deren Kinder den Hort besuchen, keine Gebühren für die Zeit der derzeitigen Schließung aufgrund der Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie zahlen müssen. Das bedeutet auch für die Eltern von circa 1.150 Hortkindern aus den Schulen in Trägerschaft des Landkreises: Zur Fälligkeit 1. April 2020 erfolgt kein Einzug der Hortgebühren bei den Eltern, welche ein Lastschriftmandat erteilt haben. Die Eltern, die die monatlichen Hortgebühren selbst überweisen, werden gebeten, diese Zahlung für April auszusetzen.