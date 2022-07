41-Jähriger mit verbotenen Gegenständen schlafend in einem BMW in Schwarza erwischt

Rudolstadt. Ein Mann wurde von Polizisten in Schwarza kontrolliert. Dabei stellten die Beamten nicht nur verbotene Gegenstände fest.

Am Donnerstag fanden Beamte einen 41-Jährigen schlafend in einem BMW im Rudolstädter Ortsteil Schwarza. Bei der anschließenden Kontrolle wurden laut Polizei mehrere Delikte festgestellt.

Gegen 14 Uhr weckten die Polizisten den Mann, der in der Straße "Am Kochbergsgraben" in Schwarza parkte. Im BMW lagen verbotene Waffen sowie ein pyrotechnischer Gegenstand ohne CE-Prüfzeichen, so die Polizei. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Laut Zeugenaussagen fuhr der Mann am Vortag mit einem Audi umher, obwohl er keine Fahrerlaubnis besitzt. Am Audi waren laut Polizei falsche Kennzeichen angebracht. Eine Überprüfung ergab, dass der BMW sowie der Audi nicht zugelassen waren.

Zu diesen Vergehen ermittelt die Polizei nun.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.