Ein Rentner hat in Rudolstadt für einen schwerwiegenden Unfall gesorgt (Symbolfoto).

Rudolstadt. Auf der falschen Fahrbahn ist ein Autofahrer in Rudolstadt unterwegs gewesen. Der Rentner sorgte für Streckensperrungen bei der Bahn.

70-jähriger Autofahrer legt Bahnverkehr in Rudolstadt lahm

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

70-jähriger Autofahrer legt Bahnverkehr in Rudolstadt lahm

Im Linksverkehr durch Rudolstadt: Mit seiner abenteuerlichen Fahrweise hat ein 70-jähriger Autofahrer einen Unfall gebaut und für Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt.

Der Rentner fuhr am Montag auf der linken von zwei Fahrspuren und zog dann auf der Gegenfahrbahn an einer Verkehrsinsel vorbei – dabei außerdem zu schnell, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Anschließend wollte er sich wieder rechts einordnen, kollidierte dort aber mit einem anderen Auto.

Durch den Zusammenstoß verlor der Rentner die Kontrolle über sein Auto und kam auf Bahngleisen neben der Straße zum Stehen.

Die Bahnstrecke musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden – sieben Züge waren dadurch zu spät oder fielen ganz aus. Den 70-Jährigen erwartet laut Polizei ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Verletzt wurde niemand.

Vermisste Zwölfjährige aus Saalfeld wurde gefunden