88-Jähriger verletzt sich bei Fahrradsturz in Bad Blankenburg schwer

Bad Blankenburg Bei einem Verkehrsunfall in Bad Blankenburg hat sich ein Mann schwere Verletzungen zugezogen. Der 88-Jährige wurde von einem Autofahrer übersehen.

Am Dienstagmittag ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Bad Blankenburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 88-Jähriger mit seinem Fahrrad die Bundesstraße 88 in Bad Blankenburg in Richtung Rudolstadt. Im Bereich der Einmündung Bähringstraße übersah ein 55-jähriger Autofahrer den Radfahrer dann beim Abbiegen.

Durch ein Ausweichmanöver zur Vermeidung eines Zusammenstoßes stürzte der 88-Jährige zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, nach bisherigen Erkenntnissen sind die Verletzungen zum Glück nicht lebensbedrohlich.