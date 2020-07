Besonders geehrt wurden die Besten: Anna Nitschke (Notendurchschnitt 1,23 / links) hilft Anastasia Cornelia Prochazka (1,0) beim Tragen des Sophie-Scholl-Schulpokals. Dieser hat einen Ehrenplatz in der Bildungseinrichtung und wird in jedem Jahr an die Jahrgangsbeste überreicht.