An der Rinderpistole: Zu Besuch bei Thüringens bestem Fleischer-Azubi

Ein schöne, gut abgehangene Scheibe Roastbeef mit Speck und Lauchcreme bestrichen, dann gewickelt und in zwei Finger starke Stücke geschnitten, das Ganze gehalten vom Holzspieß – fertig ist das „Hypnoseröllchen“ für die Grillparty. Ausgedacht und hingezaubert von Jacob Sinnig beim 24. Tag der Thüringer Wurstspezialitäten Anfang März in Erfurt, als er zum besten diesjährigen Fleischerlehrling im Freistaat gekürt wurde.

Rollbraten und Grill-Produkte aus Rindfleisch galt es zu entwerfen und anzurichten auf einer großen Platte. Jacob entschied sich für Fleischbonbons, Grillzöpfe und die besagten Röllchen am Spieß. Vorangegangen im ersten Teil des Wettbewerbs war das, was den Fleischerberuf immer noch zu einer auch körperlichen Herausforderung macht: eine „Rinderpistole zerlegen“, wie Jacob das nennt. Also ein ganzes Hinterviertel eines Fleischrinds, um die 60 Kilogramm schwer, mit Messern und Knochensäge zerlegen, Fleisch von Knochen und Haut lösen, es den unterschiedlichen Qualitäten zuordnen, für die jeweilige Küchen-Verarbeitung verkaufsfertig vorbereiten. Kurz gefasst: ein Viertel Rind fertigmachen für Pfanne, Topf oder Grill – in lediglich zwei Stunden.

Am allerliebsten macht er Jagdwurst

Jeweils 100 Punkte konnten in beiden Teilen des Wettbewerbs von den 21 teilnehmenden Jungfleischern aus ganz Thüringen erzielt werden. Jacob schaffte 190, sechs Punkte vor dem Zweiten und acht vor dem Drittplatzierten. Beim gleichen Wettbewerb 2019 war er schon Zweitbester geworden. Wobei das eigentlich hätte anders herum ausgehen müssen, denn 2019 galt es, beim Wursttag Schweine zu zerteilen und zu verarbeiten. „Schweine zerlegen geht am einfachsten und ganz fix“, findet Jacob.

Fleischer-Lehrling Jacob Sinnig zerteilt größere Teile eines Rindes in verkaufsgerechte Stücke, aufmerksam beobachtet von Ausbilder und Fleischereichef Andreas Schneider. Foto: Foto: Jens Voigt

Was er an dem Beruf am meisten mag? „Den Feierabend“, kommt als schnelle Antwort, grinsend. Und ernsthaft? Wurst machen, sagt er, am liebsten Jagdwurst. Was am Anfang schwerfiel, war das frühe Aufstehen.

Viertel zwei in der Nacht muss er aus den Federn, um pünktlich zu Arbeitsbeginn um 2 Uhr bereit zu sein. „Echt belastend“, findet Jacob, vor allem, wenn man zuvor eine Theorie-Woche mit Unterrichtsbeginn am eher späteren Morgen hatte.

Andreas Schneider, Chef der Fleischerei in der Agrar GmbH Dorfilm und Jacobs Ausbilder, wundert sich eigentlich kaum über den Sieg des 19-Jährigen beim Landeswettbewerb.

„Er ist sehr engagiert, er interessiert sich wirklich für den Beruf und überlegt sich auch mal neue Sachen“, betont Schneider. Die Kunden, namentlich die Jüngeren, würden nun einmal nicht immer nur die traditionellen Produkte verlangen, sondern auch mal von anderen Kreationen überrascht werden wollen – siehe „Hypnoseröllchen“.

Fleischerei-Lust liegt in den Familien-Genen

Jacob Sinnig kommt aus Wurzbach, schon Großvater Rudi Söll hat in der damaligen Fleischerei von Dorfilm gearbeitet, auch sein Vater Peter hat das für Thüringer wohl wichtigste Handwerk ausgeübt. Ist Jacob also wegen der familiären Tradition in den Beruf gedrängt worden? „Nö“, erwidert der stämmige Blondschopf, „ich wollte das schon selbst“. Und hat er wegen der Fleischer-Gene viele Fertigkeiten und Kenntnisse schon mitgebracht, sodass Ausbilder Schneider nicht viel zu erklären hatte? „So das Traditionell-Handwerkliche, was man für Hausschlachtungen so braucht, das war schon da“, erinnert sich Schneider, „aber das ist ja längst nicht alles“.

Bunte Hingucker: Jacob Sinnig schiebt ein Gestell frisch gekochter Salamis zum Abkühlen. Ein Teil davon wird mit bunten Oster-Hüllen aus Stoff versehen und wird in diesen Tagen in den zehn Filialen der Agrar-Fleischerei gut verkauft. Foto: Foto: Jens Voigt

Weil das Unternehmen über die einzige EU-zertifizierte Schlachtstätte sowohl von Saalfeld-Rudolstadt wie auch des Saale-Orla-Kreises verfügt, kann es als regionales Alleinstellungsmerkmal auch die komplette Fleischer-Ausbildung inklusive Schlachten und Zerlegen anbieten. Wozu eben nicht nur der geschickte und schnelle Umgang mit dem Messer gehört, sondern längst auch Verständnis und Bedienen elektronischer Steuerungen. „Ob Reife-, Räucher- oder Backanlagen, die ganze Wiege- und Kühltechnik – da stecken überall Computer drin“, erklärt Fleischerei-Chef Schneider: „Dumme Leute können wir hier nicht gebrauchen.“

Jacob hat die Regelschule mit einem Notendurchschnitt „knapp über zwei“ abgeschlossen, ihm hätten sicher auch andere, scheinbar attraktivere Berufe in größeren Unternehmen und in Gegenden offen gestanden, wo es mehr und bunteres Leben gibt als in Wurzbach mit genau einem Kino, null Clubs und sonst nicht viel. Jacob hat mit Wurzbachs Ländlichkeit kein Problem. Sein Gym ist die Jugendfeuerwehr und für Party hat er die „Mondspritzer“, das Männerballett der Wurzbacher Feuerwehr-Karnevalisten.

Nach Gesellenprüfung alsbald den Meister machen

Fleischereichef Schneider ist seit dem Firmenstart am 1. Mai 1997 dabei, von Anfang an hat man auch Lehrlinge ausgebildet. Damals bewarben sich noch zehn und mehr junge Leute um einen Platz, inzwischen gab es schon Jahre ganz ohne Ausbildungs-Anfänger. Und in der Geraer Schule, wo Ostthüringens Jungfleischern die Theorie gelehrt wird, ist von dereinst zwei Klassen eines Jahrgangs nur eine geblieben – mit derzeit sechs Schülern. Zur Abschlussprüfung, geplant für den 10. Juli, hat Jacob für den praktischen Teil das Zubereiten eines ganzen Gerichts gewählt. „Weil es einfach ist“, wie er glaubt, und weil die anderen fünf Jungfleischer in der Klasse eine andere Aufgabe gewählt haben. Am 11. Juli gibt’s dann die Urkunden zur Gesellenprüfung.

Und wo wird er am 12. Juli sein? „Hier, gehe ich mal von aus“, sagt der 19-jährige und erntet ein Nicken von Schneider sowie von AGD-Geschäftsführer Andreas Ladwig. Und dann wolle er bald noch seinen Meister machen, ergänzt der Jungfleischer keck, bevor er zur Pause mit den Kollegen entschwindet. Das mit dem Aufstehen wird bis dahin schon klappen.

