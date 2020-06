Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anstieg der Arbeitslosigkeit im Landkreis verlangsamt

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt waren im Mai 3303 Frauen und Männer arbeitslos, 119 Menschen (3,7 Prozent) mehr als im April. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Arbeitslosen um 418 Personen (14,5 Prozent). Die Arbeitslosenquote legte gegenüber dem April um 0,4 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent zu. 484 Personen meldeten sich im Mai arbeitslos. Davon kamen 274 direkt aus Erwerbstätigkeit, davon sieben aus Selbständigkeit. Im Gegenzug beendeten 359 Menschen ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 182 eine abhängige Erwerbstätigkeit auf.

Wieder mehr Personalbedarf

Das Jobcenter betreute 3183 Bedarfsgemeinschaften, 238 weniger als vor einem Jahr. Auch die Zahl der Arbeitslosengeld-II-Bezieher sank im Jahresvergleich um 237 Personen auf aktuell 3899. Leistungen der Grundsicherung beziehen seit Mai 47 selbstständig erwerbstätige Personen. Wie die Agentur für Arbeit in Jena mitteilte, wurden von Unternehmen und Einrichtungen im Landkreis im vorigen Monat 155 Stellen zur Besetzung unterbreitet, das waren 51 (49 Prozent) mehr als im April, aber 54 oder 26 Prozent weniger als vor einem Jahr. Im Mai zeigten 81 Unternehmen im Landkreis Kurzarbeit für insgesamt 1263 Beschäftigte an. Im März und April waren es noch 1214 Firmen mit Kurzarbeit für 12.122 Personen gewesen.

Angesichts des sich verlangsamenden Anstiegs der Erwerbslosigkeit in der Region verwies Irena Michel, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Jena, auf die positiven Signale am Arbeitsmarkt. „Unternehmen meldeten uns wieder mehr Personalbedarfe und wir setzen alles daran, sie bei der Suche nach Mitarbeitern aktiv zu unterstützen. Mit Blick auf die bevorstehenden Abschlussprüfungen der Auszubildenden und der Studenten möchte ich alle Absolventen, die noch keine Arbeitsstelle in Aussicht haben ermutigen, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Gemeinsam können wir nach Möglichkeiten für den Berufseinstieg suchen“, betonte Michel.