Kamsdorf. An einer Kreuzung übersah ein Autofahrer einen Fußgänger. Es kam unweigerlich zum Zusammenstoß.

Am Dienstagmorgen kam es in Kamsdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Wie die Polizei mitteilte, war ein 18-jähriger Autofahrer in der Unterwellenborner Straße unterwegs, als er beim Abbiegen einen Fußgänger übersah.