Erfurt/Saalfeld. Die Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen hat im Dezember einen weitreichenden Beschluss gefasst - wer alles betroffen ist

Dass fossile Brennstoffe wie Erdöl, Gas und Kohle bei der Energiegewinnung durch Wind-, Wasser- und Sonnenkraft ersetzt werden sollen, ist beschlossene Sache auf allen politischen Ebenen in Deutschland und Europa. Bei den Details, wo genau neue Windkraftanlagen und Solarparks entstehen sollen, scheiden sich dann schon mal die Geister. Jetzt hat die Planungsgemeinschaft Mittelthüringen Mitte Dezember in Erfurt einen Beschluss gefasst, der bisher in Ostthüringen kaum zur Kenntnis genommen wurde, die Interessen der Region aber stark berührt.