Arztpraxis im Rudolstädter Ortsteil Cumbach ist wieder besetzt

Von Heike Enzian

Rudolstadt. Darauf haben viele Patienten im Rudolstädter Ortsteil Cumbach und darüber hinaus gewartet: Die Arztpraxis in der Eberweinstraße ist wieder besetzt. Die promovierte Fachärztin für Innere Medizin Doris Barthelmann hat die Hausarztpraxis, die nun als Medizinisches Versorgungszentrum der Thüringen Kliniken geführt wird, übernommen. Sie tritt damit die Nachfolge des im vergangenen Jahr im Juni plötzlich verstorbenen Arztes Hagen Schiffer an, nachdem vorübergehend Karin Schmidt als Vertretung hier tätig war. Anfang der Woche war mit der Zustimmung des Gremiums der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen die letzte bürokratische Hürde für die Praxisübernahme genommen.

Von der Klinik in die Hausarztpraxis

Doris Barthelmann stammt aus dem Leipziger Umland. Die 42-Jährige hat in Leipzig Medizin studiert und war anschließend in Bad Berka tätig, bevor sie an die Thüringen Klinik in Saalfeld wechselte. Hier absolvierte sie ihre Facharztausbildung und wurde 2016 Oberärztin der Klinik für Innere Medizin.

„Ich habe mich schon länger mit dem Gedanken der Übernahme einer Hausarztpraxis befasst, jetzt bin ich hier und ich freue mich auf die neue Aufgabe“, so die Ärztin aus Saalfeld. „Dabei bin ich mir bewusst, dass ich hier in große Fußstapfen meines Vorgängers trete“.

Die Übernahme einer Hausarztpraxis ist für sie ein neuer Schritt ihrer beruflichen Laufbahn. „Hier betreut man die Patienten rundum, und das über viele Jahre. Man hat langfristiger und enger Kontakt zu den Menschen als das in der Klinik der Fall ist. Das ist etwas, das ich gerne machen möchte, das genau ist die Grundstruktur einer Hausarztpraxis“, so die Medizinerin.

Zu ihrem Praxisteam gehören drei Schwestern.

Mit der Hausarztpraxis von Doris Barthelmann wächst das Medizinische Versorgungszentrum als Tochterunternehmen der Thüringen Kliniken weiter. Die dort angestellte Ärztinnen und Ärzte praktizieren in elf medizinischen Fachrichtungen.