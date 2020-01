Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf dem Weg zum Biathlon-Weltcup nach Oberhof

Etwa 130 Rudolstädter Gymnasiasten, darunter auch Jan, Maximilian, Jonas und Lenya aus der achten Klasse, sind auf dem Weg nach Oberhof, um dort am Nachmittag das Auftakt-Rennen des Biathlon-Weltcups zu verfolgen. Ausgerüstet mit Fahnen und Fanartikeln werden sie die deutschen Damen anfeuern. Weltklasse-Sport hautnah miterleben hat inzwischen Tradition. Seit 2017 gibt es die Aktion „Jugend trifft Biathlon“, ins Leben gerufen von dem sportbegeisterten Rudolstädter Unternehmer Frank Eismann. So können Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Spitzensport sehen und die Tribüne in Oberhof ist gut gefüllt. War die Teilnahme bei der Premiere noch eine schulische Pflichtveranstaltung, so ist daraus inzwischen ein freiwilliges Projekt geworden, das bei den Rudolstädtern gut ankommt. Auch etliche biathlonbegeisterte Eltern oder Großeltern sind mit dabei.