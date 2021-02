Aufatmen in Katzhütte: Oberhammerbrücke wird bis 2022 gebaut

Nach Informationen von Bürgermeister Winfried Machold (pl.) gibt es endlich grünes Licht für die seit 2017 dringend überfällige Sanierung der Oberhammerbrücke. Die Fahrbrücke, die Wohngebiet Oberhammer erschließt, wurde 1958 gebaut, ist also über 60 Jahre alt und musste bereits nach statischen Nachrechnungen in ihrer Tragfähigkeit auf neun Tonnen reduziert werden. Seit dieser Zeit kämpft die Gemeinde um Fördermittel und Bedarfszuweisungen, denn die Eigenmittel reichen nicht aus, um die kommunale Infrastruktur zu erhalten. Erst nachdem die Anwohnerin Gabriele Six am 11. März 2019 eine Petition an den Thüringer Landtag eingereicht hat, kam Bewegung in die Sache. Der Petitionsausschuss überwacht nunmehr die Durchführung dieses Bauprojektes. Im Rahmen der 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes sind im Herbst 2020 endlich die benötigten Mittel von der Kommunalaufsicht Saalfeld-Rudolstadt und dem Landesverwaltungsamt genehmigt worden. Die Projektierungsarbeiten durch das Ingenieurbüro Probst laufen bereits. Inklusive Behelfsbrücke liegt das Investitionsvolumen bei 644.000 Euro, 456.000 Euro kommen aus Fördertöpfen, der Eigenanteil der Gemeinde von 188.000 Euro kommt aus Bedarfszuweisungen.

So soll es weitergehen: Die Brücke muss komplett abgetragen und neu aufgebaut werden. Eine Zufahrt zum Wohngebiet für Lkw, Müllfahrzeuge oder die Feuerwehr ist während der Bauzeit über die Brücke am Sachsendörfchen nicht möglich. Denn auch diese Brücke ist in einem schlechten Zustand und nur mit maximal drei Tonnen belastbar. Nun soll oberhalb dieser Brücke eine schiefwinklige Behelfsüberführung über die Schwarza gebaut werden, die für eine Belastung durch schwere Fahrzeuge ausgelegt ist. Allein dieses Bauwerk kostet nach Berechnungen des Ingenieurbüros etwa 95.000 Euro.

Außerdem wird die Anliegerstraße zwischen Sachsendörfchen und Oberhammer ausgebaut. Nach Fertigstellung der Oberhammerbrücke wird die Behelfsbrücke wieder abgerissen. Der Bau der Behelfsbrücke soll am 1. September 2021 beginnen und drei Monate dauern. Nach der Winterpause wird ab April 2022 die eigentliche Oberhammerbrücke abgerissen und innerhalb von acht Monaten neu gebaut. Die Behelfsbrücke soll im April/Mai 2023 rückgebaut werden.