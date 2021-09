Bad Blankenburg: InKontakt-Messe steht in den Startlöchern

Bad Blankenburg. Die Messe für Berufe und Ausbildung findet am 17. und 18. September in der Stadthalle Bad Blankenburg statt.

Die diesjährige InKontakt-Messe in der Stadthalle in Bad Blankenburg steht in den Startlöchern. Am 17. und 18 September stellen sich nach aktuellem Stand 77 Aussteller vor – Unternehmen und Einrichtungen, die ein Studium, Arbeitsplätze oder Ausbildungsplätze zu bieten haben.



Die Zahlen hat Matthias Fritsche, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderagentur Saalfeld-Rudolstadt, die die Organisation der regionalen Messe übernimmt. Demnach gibt es dort aktuell:



97 freie Vollzeitstellen,

26 freie Teilzeitstellen,

20 befristete Vollzeitstellen,

29 Praktikumsplätze,

1160 schulische Lehrstellen und

521 Studienplätze.

Alles in allem sind es 3237 Ausbildungsplätze, von denen aber gut 2500 zur Bundespolizei gehören, die deutschlandweit sucht.

„Im vergangenen Jahr waren es gut 2500 Besucher bei 75 Ausstellern“, resümiert Matthias Fritsche. Vor Corona waren es meist über hundert Aussteller. Freie Kapazitäten für Unternehmen stehen derzeit noch zur Verfügung.

Der Ablauf ist ähnlich wie in den vorangegangenen Jahren. Die offizielle Eröffnung ist am Freitag um 8.45 Uhr. Während am Freitagvormittag bis -nachmittag vorzugsweise Schüler die Möglichkeit bekommen sollen, sich über Berufe und Ausbildungsplätze bei regionalen Unternehmen zu informieren, stehen die Türen der Stadthalle ab Freitagnachmittag und am Samstag von 10 bis 16 Uhr für alle Interessenten offen. „Der Landkreis koordiniert aktuell die Zeiten der verschiedenen Klassen, damit sie sich über den Tag verteilen können, da die Besucherzahl begrenzt ist.“

Die Verordnungen begrenzen den Besucherstrom. Insgesamt dürfen nach derzeitigen Vorgaben 500 Menschen gleichzeitig in die Stadthalle. Gut 150 Aussteller sind dann bereits vor Ort, also dürfen 350 Gäste

Matthias Fritsche ist der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderagentur Saalfeld-Rudolstadt. Foto: Guido Berg

die Messe besuchen. „Erfahrungsgemäß kommen trotz des Vormittags für die Klassen auch am Samstag häufig Schüler noch einmal mit ihren Eltern vorbei“, so der Geschäftsführer.

Gleichsam ist eine Mund-Nasen-Bedeckung für die Besucher Pflicht. „Wir wollten gern darauf verzichten, dass die Aussteller die ganze Messe über mit einem Mund-Nasen-Schutz vor Ort sein müssen. Wer also eine Plexiglasscheibe an seinem Stand anbringen kann, kann das auch gern tun“, erklärt Fritsche.

Alle Besucher müssen zudem für eine mögliche Kontaktnachverfolgung registriert werden. Das ist klassisch per Zettel möglich oder auch über die Luca-App.

Eine Neuerung ist, dass am 17. September gleichzeitig der Startschuss für eine neue Aktion fällt: die InKontakt-Job-Dates am 15. und 16. Oktober 2021. Das Prinzip dahinter: „Ein Schüler bekommt am 15. oder 16. Oktober 2021 eine Stunde in einem teilnehmenden Unternehmen ein Berufsbild vorgestellt“, erläutert Fritsche. „Die Termine dafür können ab dem 17. September bis spätestens 1. Oktober unter www.job-dates.de gebucht werden. Das Ziel ist, dass wieder mehr Schüler den Weg in unsere Unternehmen finden, um sich ein besseres Bild über Firmen und Ausbildungsberufe machen zu können.“