236 Garagen am Standort „Alte Wäscherei“ sollen weichen und Platz machen für ein neues Wohngebiet mit 14 Einfamilienhäusern. So hat es der Bad Blankenburger Stadtrat beschlossen. Inzwischen regt sich massiver Widerstand gegen diese Pläne.

Die Gegner dieses Vorhabens haben sich in der Bürgerinitiative „Garagenhof Hinter der Wäscherei“ unter Federführung des früheren Bürgermeisters Frank Persike zusammengefunden. Ihr Ziel ist die Aufhebung des Stadtratsbeschlusses. Mit einer Unterschriftensammlung soll die Forderung untermauert werden.

Gut 100 Unterschriften liegen bereits vor. „Wir sprechen inzwischen von hundertfachem Protest. Die Entscheidungsträger spüren den Gegenwind“, so Frank Persike. Die ersten Listen sollen zur Stadtratssitzung Ende November übergeben werden. Aber auch danach soll die Aktion weiter gehen.

BI spricht von formeller Enteignung

„Mit der Beseitigung des Garagenkomplexes wird sich die ohnehin schwierige Parkplatzsituation in der Siedlung weiter verschärfen. Weiterhin stellt die mit Beschluss veranlasste Vorgehensweise eine formelle Enteignung der Garagenbesitzer dar, die in Eigenleistung und mit Eigenfinanzierung ihre Garage selbst erbaut haben“, begründen die Akteure ihren Widerstand.

Wert legen sie zudem auf die Feststellung, „dass Bad Blankenburg zwei beschlossene Baugebiete für den Eigenheimbau besitzt. Das Restgebiet ‘Löbichen’ sollte mit einem Erschließungsträger fertiggestellt und die Bebauung des Gebietes ‘Am Hainberg’ weiter forciert werden. Durch die seit zwei Jahren scheinbare Untätigkeit des zuständigen Umlegungsausschusses kam unsere Stadt mit der Eigenheimschaffung merklich ins Hintertreffen.“

Doch das sind aus Sicht der BI nicht die einzigen Gründe, die gegen dieses Wohngebiet sprechen. „Das genannte Gebiet liegt in der Nähe der Eisenbahnlinie und ist die einzige Zuwegung für Schwerlasttransporte in das nahe gelegene Gewerbeunternehmen. Über Attraktivität lässt sich in diesem Zusammenhang sicherlich streiten“, so der Sprecher der Initiative, Frank Persike. Und dann wird noch dieser Punkt angeführt: „Es wurde bekannt, dass wir es im besagten Gebiet mit kontaminiertem Grund und Boden zu tun haben, der während der Verlegung der Fernheizungstrasse Anfang der 70er Jahre in Form von Abraummitteln aus dem damaligen VEB Transportgummi eingebracht wurde.“

Garagenkomplex sei Tradition

Der jetzige Garagenkomplex gehöre allein schon der Tradition geschuldet zur Siedlung. „Statt unnötiger und weiterer Wohnbebauung sollten alternative Möglichkeiten für Pkw-Stellplätze entwickelt werden. Mit 14 Bauplätzen wird niemand den Bevölkerungsschwund aufhalten, da die Schaffung entsprechend der örtlichen Bedingungen wiederum Jahre dauern wird“, heißt es abschließend.