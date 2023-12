Bad Blankenburgerin erfüllt sich mit Debütroman einen Traum

Bad Blankenburg Marita Störmer veröffentlicht ein Buch zu einem historischen Stoff - der Weg von der Leserin im Ruhestand zur Autorin

Für Marita Störmer ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Sie hat sich einen Herzenswunsch erfüllt: Mit „Es gibt bedingungslose Liebe“ ist jetzt ihr Debütroman erschienen.

An der Geschichte der jungen Prinzessin Eva, aus dem Adelshaus der von Peterswalde, die von ihren Eltern gezwungen wurde, mit ihrem Baby ihr zu Hause zu verlassen, um einen Skandal zu vermeiden, feilte die Autorin mit allerhand akribischer Disziplin, jeder Menge Liebe zum Detail und vor allem mit großem Spaß am Schreiben.

Marita Störmer, geboren am 13. Februar 1954 in Rudolstadt, ist verheiratet und wohnt mit ihrem Ehemann in Bad Blankenburg. „Wir haben drei erwachsene Kinder und sieben Enkelkinder. Viele Jahre war ich als Bürofachangestellte im Evangelischen Pfarramt in Bad Blankenburg tätig. Als Ausgleich zur Pflege meiner Mutter habe ich begonnen, Romane zu schreiben“, sagt sie.

Im Rentenalter das Schreiben für sich entdeckt

Die Eltern waren Umsiedler, die Mutter aus Oberschlesien und der Vater aus dem Sudetenland hätten durch ihre Erzählungen bei ihr Interessen geweckt, die schon im Kindesalter zum Schreiben und Lesen von historischen Geschichten anregten. Ihre kleinen Erzählungen, die sie damals schrieb, seien dann leider irgendwann einmal entsorgt worden.

Da ihr früher immer die Zeit fehlte, habe sie erst im Rentenalter das Schreiben für sich neu entdeckt. „Als Rentnerin habe ich ja jetzt Zeit für viele Romanideen. Das Schreiben ist für mich die reinste Erholung. Es bringt mir Entspannung und ein Gefühl, etwas für meine Mitmenschen zu schaffen. Mittlerweile habe ich mehrere Bücher geschrieben. Ein Dreiteiler wird im Verlag lektoriert und ein neuer Roman von mir vorbereitet. Im kommenden Jahr wird der Dreiteiler in den Buchhandlungen und auch Online erhältlich sein“, teilt Marita Störmer mit.

Aus Buchhandlung wurde eine Begegnungsstätte

Schon zu der Zeit, als die Familie Chmell den Buchladen auf dem Marktplatz betrieb, sei sie da sehr oft und gern gewesen, um sich ein interessantes Buch zu kaufen. Zu ihren Lieblings-Schriftstellern zählen Lynn Austin, Angela Hunt, Jerry B. Jenkins, Tim Lahaye sowie Tutus Müller. Als sich dann am 22. Februar 2011, ein Team aus engagierten und motivierten Frauen in Bad Blankenburg zusammensetzte, um aus der Buchhandlung Harfe eine Buchhandlung und Begegnungsstätte zu machen, war die Fröbelstädterin als Rechnungsführerin mit im Boot. Später habe sie aufgrund anderer Verpflichtungen die Zeit dafür leider nicht mehr aufbringen können.

Es ist Mitte Dezember, der dritte Advent ist fast da und alles sieht nach Weihnachten aus – in den Städten leuchten die Lichter, der Geruch frischer Tanne hängt in der Luft und der Geschmack von süßen Plätzchen liegt auf der Zunge. Und wer noch nicht weiß, was er zu Weihnachten verschenken soll: Wie wäre es mit einem Roman, dessen Handlungsstrang so fesselnd und bewegend ist, dass der Leser oder die Leserin in eine ganz andere Welt abtauchen kann.