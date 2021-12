Barigauer Turm wird zum Millionenprojekt

Königsee-Barigau Im Königseer Stadtrat wurden die sich immer weiter steigernden Sanierungsaufwendungen thematisiert

Den Barigauer Turm zu ertüchtigen und ihn mit einer ansprechenden Tourist-Information zu versehen - so lautete eines der letzten großen Projekte in Barigau, bevor das kleine Dorf im Verbund mit Ober- und Unterhain plus Mankenbach als Ganzes ein Teil der Landstadt Königsee wurde. Und es vertrieb mit einigem Theaterdonner Gastwirt Ronny Nöller von diesem Turm zu einem anderen weiter südlich. Am Rande der Beitrittsverhandlungen gab es Skepsis, ob das mit Leader-Fördermitteln geplante Projekt wirklich durchfinanziert sei.

Von Millionengrab war in manchen Stadtratskreisen gar die Rede und auch der BER-Vergleich wurde bemüht. In einem Detail erweisen sich die seinerzeitigen Kassandra-Rufe nun als korrekte Prognose: Alles in allem liegen die Aufwendungen für die Sanierung jetzt bei knapp über einer Million Euro, so die Analyse von Bauamtsleiter Thomas Lichtenheld. Zur Begründung erklärte er, im Verlaufe der Sanierungen habe sich herausgestellt, dass es diverse Anschlussprobleme zu lösen gab, die entweder jetzt oder später nur mit hohem Aufwand während des Betriebs zu lösen seien.

Zugleich ließ er nicht unerwähnt, dass man mit den Förderstellen in engem Kontakt, aber auch diversen Ansichtskonflikten stehe, was mögliche Nachförderungen betreffe. Gleichwohl hat die Stadt bisher 641.000 Euro Zuschuss erhalten.

Er und auch Bürgermeister Marco Waschkowski betonten, dass es vor allem mit dem neuen Betreiber eine enge Abstimmung gebe, um optimale Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Nach einigen Fehlprognosen in letzter Zeit hält sich die Stadt inzwischen sehr zurück, was ein mögliches Eröffnungsdatum angeht. Zunächst müsse ja auch das noch offene Bauvolumen von rund 186.000 Euro im Haushalt hinterlegt, ausgeschrieben und in der Submission auch bestätigt werden. Doch hofft man auf einen Start im nächsten Jahr.

Gut möglich, dass vorher auch endlich die Identität des künftigen Betreibers enthüllt wird, um das er selbst, aber auch Stadtverwaltung und Stadtrat ein großes Geheimnis machen.