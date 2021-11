Barockes Rathaus Königsee wird am 9. November 300 Jahre alt

Was könnte besser zu einer Idee für den 300. Rathausgeburtstag passen, als - wie hier 2019 - den Schlüssel dazu dem Unweisen Rat von 1391, einem der ältesten Karnevalsvereine Deutschlands, am 11.11. zu übergeben.

Königsee Weil der Unweise Rat zwei Tage später die Macht antritt, werden heuer beide Festakte miteinander verknüpft

Spätestens, wenn ein ortsfremder Autofahrer zum zweiten Mal durch Königsee fährt, stellt er die Frage, deren Antwort die Einheimischen quasi mit der Muttermilch aufsaugen: Warum nur steht das Rathaus mitten auf der Straße?

Die Antwort ist frappierend pragmatisch: Das Rathaus in Königsee ist in seiner Geschichte wiederholt kriegerischen Handlungen und Stadtbränden zum Opfer gefallen. Nachdem das Rathaus im Juni 1717, damals noch in der Reihe der Bürgerhäuser stehend, erneut niederbrannte, bekam es seinen heutigen Standort, um es vor erneuten Feuern besser zu schützen. Baubeginn war im Jahr 1719 in der Barock-Baustilepoche. In einer Rolle im Knopf des Rathausturmes werden die Dokumente zum Bau seit damals verwahrt.

Am 9. November 1721 wurde der Wiederaufbau abgeschlossen.

Das Rathaus kostete die Stadt rund 4000 Gulden, davon standen 184 Gulden „Collektur-Gelder“ zur Verfügung, verrät eine Pressemitteilung auf der städtischen Webseite.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seitdem gab es verschiedene Umbauten und Modernisierungen. Ein Blitzeinschlag im Juni 1876 machte die Turmerneuerung notwendig. 1937 gab es im Rathaus noch eine Gefängniszelle mit dem Maßen 2,50 mal 1,30 Meter. Im Jahr 1981 brannte es trotz des neuen Platzes im Rathaus, da sich Kohlen selbst entzündeten, aber das Gebäude nahm keinen großen Schaden.

1991 wurde der Kinosaal (270 Plätze) geschlossen und die Heizungsanlage von Kohle auf Erdgas umgestellt. Bis 1994 befand sich die Stadtsparkasse im Erdgeschoss des Rathauses. 1985 wurde die Rathauskugel (Knopf) vergoldet, eine funkgesteuerte Turmuhr eingebaut und das Gebäude erhielt wieder seine Ursprungsfarben.

1998 wurde das Rathaus umfassend saniert und innen modernisiert. Seit dem Wiedereinzug der Verwaltung ein Jahr später können jetzt die Einwohner und Touristen barrierefrei ihre Obliegenheiten im Rathaus erledigen, denn es gibt einen Fahrstuhl.

Bürgermeister Marco Waschkowski: "Wir wollen die 300 Jahre Königseer Rathaus im Rahmen der Schlüsselübergabe an den Unweisen Rat Königsee am 11. November begehen. Jedermann ist ab 11 Uhr dazu herzlich eingeladen!"