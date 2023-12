Baumfällarbeiten und Veranstaltungen behindern den Verkehr in Saalfeld-Rudolstadt

Winterlich ging es im vorigen Jahr bei der 10. Auflage von "Getting Tough - The Race" in Rudolstadt zu. Auch diesmal wird durch den Extremlauf mit leichten Verkehrsbehinderungen rund um den Kulm gerechnet.

Saalfeld/Rudolstadt Neue Straßenbaustellen an der B 85 in Kaulsdorf und Probstzella in Sicht - die Stauvorschau für die erste Dezemberwoche

Angesichts der Kälte wird die Zahl der Straßenbaustellen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt nach und nach übersichtlicher. Baumfällarbeiten und eine ganze Reihe von Veranstaltungen sorgen dennoch für Behinderungen des Verkehrs, wie aus der wöchentlichen Übersicht der Straßenverkehrsbehörde hervorgeht.

Demnach verlängern sich die Baumfällarbeiten in der Finkenmühle an der L 1144 zwischen Mellenbach-Glasbach und Dröbischau bis voraussichtlich 11. Dezember - unter halbseitiger Sperrung mit Ampel.

Einschränkungen rund um den Kulm

Einschränkungen gibt es am kommenden Wochenende in Oberwellenborn und Marktgölitz, jeweils wegen Veranstaltungen. Auch der Extremlauf „Getting Tough“ am Sonnabend in Rudolstadt sowie der Winterlauf „Rund um die Katze“ am Sonntag werden geringe Verkehrsbehinderungen an den Straßen rund um den Kulm nach sich ziehen.

An der B 85 in Kaulsdorf beginnen ab der kommenden Woche die Vorarbeiten für den Brückenbau über die Saale. Hier müssen sich Kraftfahrer auf Wartezeiten an der Ampel einstellen. Eine Woche später wird das dann auch an der B 85 vor Probstzella der Fall sein.

Vollsperrungen

L 1096, OD Röttersdorf: Vollsperrung bis ca. 22.12.; Umleitung über L 1097 – B 90- Wurzbach ausgeschildert

L 2654, OD Rohrbach: Sperrung für alle Fahrzeuge über 3,5t wegen Brückenbau

Saalfeld, Pioniersteg: Vollsperrung bis 06.12.

Ortsverbindungsstraße zwischen Birkigt und Lausnitz: Vollsperrung bis Jahresende wegen Straßenausbau; Umleitung über B 281

OD Oberwellenborn, Lindenstraße: Vollsperrung am 02.12. wegen Veranstaltung

K 178, OD Marktgölitz: Vollsperrung der Ortslage am 03.12. zwischen 9 und 18 Uhr wegen Veranstaltung, Umfahrung innerörtlich möglich

Halbseitige Sperrungen

B 85, OD Kaulsdorf, Bereich Gänsemarkt Richtung Kreisverkehr: halbseitige Sperrung mit LSA ab 04.12.

B 85, vor Probstzella Fahrtrichtung Kronach: halbseitige Sperrung mit LSA vom 11.12. bis 15.12.

L 2391, OD Röbschütz: halbseitige Sperrung mit LSA vom 27.11. bis ca. 08.12.

L 1050, zwischen Remda und Breitenheerda: halbseitige Sperrung mit LSA bis ca. 26.01.2024

L 1144, zwischen Abzweig Dröbischau und „Zirkel“: halbseitige Sperrung mit LSA bis ca. 11.12. wegen Baumfällarbeiten

Verkehrsbehinderungen am 03.12.2023 vom 10 – 12 Uhr wegen Straßenlauf „Rund um die Katze“: ab Saalfeld Loksportplatz -> Langenschader Straße -> Ortsverbindungsstraße Richtung Langenschade – K121 - > Schloßkulm -> Ortsverbindungsstraße Saalfeld - > Langenschader Straße -> Loksportplatz