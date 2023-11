Bei Glätte kracht es gleich mehrfach in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld-Rudolstadt Die Blaulichtmeldungen aus dem Landkreis von Donnerstag, 30. November.

Verkehrsunfall bei Glätte in Unterweißbach

In Unterweißbach hat es am Mittwoch gegen 21.15 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße gekracht. Ein 36-Jähriger kam mit seinem Auto in einer Linkskurve vermutlich aufgrund winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte am linken Fahrbahnrand mit dem Hang, wie die Polizei mitteilt. Das Fahrzeug kam auf der Fahrerseite zum Stehen. Der 36-Jährige blieb unverletzt. An dem Pkw entstand Sachschaden. Er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Auto kommt bei Ammelstädt von der Fahrbahn ab

Einen Verkehrsunfall hat es am Donnerstag gegen 5.50 Uhr auf der B 85 zwischen Teichröda und Rudolstadt gegeben. Ein 31-Jähriger kam mit seinem Pkw auf Höhe Ammelstädt ins Schleudern und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte zudem mit einem Verkehrszeichen, teilt die Polizei mit. Der 31-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug sowie dem Verkehrszeichen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Zeugensuche nach Einbruch in einen Waschpark

In der Zeit vom 28. November, 13.30 Uhr, bis zum 29. November, 6.15 Uhr, hat es in Rudolstadt-Schwarza in der Humboldtstraße beim Waschpark einen Einbruch gegeben. Der oder die unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und stahlen eine unbekannte Menge an Bargeld. Im Anschluss konnten sie unentdeckt fliehen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder möglichen Täter machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0311841 bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 zu melden.