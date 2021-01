Berg- und Schwarzatalbahn mit Corona-Dellen und Rekordsommer

Treffen mit Frischluft und Abstand im Schneetreiben: Außer dem CDU-Bundestagsabgeordneten Albert Weiler (rechts) hatte auch Kreistagsmitglied Martin Friedrich (links) als Bürgermeister der Nachbargemeinde Sitzendorf Interesse an der Jahresbilanz von OBS-Geschäftsführerin Diana Saager.

Man muss die Realitäten so akzeptieren wie sie sind: Die Szenerie der improvisierten Pressekonferenz am Rande des Wahlkreisbesuches von Albert Weiler (CDU), der sich an seiner einstigen Wirkungsstätte im Schwarzatal nach der Lage im Corona-Winter erkundigen wollte, hatte etwas Symbolisches: Wenn man sich wegen der Ansteckungsgefahr nicht drinnen treffen kann, geht man eben vor die Tür. Und wenn es das zweitheftigste Schneetreiben dieses Winter dabei gibt, bleibt man eben solange unterm schützenden Dach der Fußgängerbrücke über die Schwarza.

Diana Saager, Geschäftsführerin der Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn (OBS) GmbH beschrieb nüchtern ein Jahr mit deutlichen Einbrüchen bei der Fahrgastzahlen der vom Fremdenverkehr dominierten OBS. Auf 125.560 sind die Fahrgastzahlen 2020 gesunken, ein Minus von etwa 15 Prozent. Nach einem sehr guten Start im Januar und Februar kam der Einbruch im Frühling. Die Sommermonate waren jedoch überdurchschnittlich gut besucht, auch wegen des Trends zum „Urlaub zu Hause“. Weil aber Schutzmaßnahmen für das Personal wie auch für die Gäste nötig waren, wurde die Maximalanzahl der Personen in den Wagen herabgesetzt. Teilweise kam es im Sommer auch zu längeren Wartezeiten, so dass die Bergbahn außer Takt gefahren ist. Im Spätherbst und Winter wiederholte sich das Bild vom Frühling.

Zugleich betonte Diana Saager aber auch, dass die OBS als Verkehrsdienstleister einen Vertrag mit dem Land habe, der auch dann den Regelbetrieb garantiert, wenn es weniger Fahrgäste gibt. Für die hier entgangenen Erlöse habe es zudem auch Ausgleichszahlungen vom Land gegeben. Auf Dauer helfe zudem der Umstand, dass die OBS eine Tochter der Bahn AG ist. Mit diesem Schutzschirm und zum Glück bisher ohne Infektionsfall sei die OBS vergleichsweise gut durch die Krise gekommen.

Auch die Integration des Teilnetzes Schwarzatalbahn in den Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) war ein Meilenstein. Auch wenn einige traditionelle Höhepunkt abgesagt werden mussten, gab es eine Reihe von kleineren schönen Momenten, von denen etwa die Veröffentlichung des Bergbahn-Krimis noch in guter Erinnerung ist.

2021 wird laut Diana Saager ein Jahr des Übergangs: “Am 31. Dezember läuft unser Verkehrsvertrag aus. Während für die Bergbahn eine Direktvergabe vom Land geplant ist, wofür die OBS bis Ende Februar ein neues Angebot abgeben wird und im Frühling mit dem Abschluss des neuen Vertrags rechnet, ist die Lage an der Schwarzatalbahn weiter offen.

Noch keine Wasserstoffausschreibung vom Land

Man habe, so Saager, wie angekündigt, das Interesse für den Weiterbetrieb beim Land bekundet und warte nun auf die Veröffentlichung der Ausschreibung. Ob mit der OBS noch andere Bewerber in den Startlöchern ist, bleibt unterdessen weiter unklar.

Fest steht immerhin, dass die neue Ausschreibung die Umstellung der Strecke auf Wasserstoffbetrieb erst mittelfristig enthalten kann, denn ein neuer Wasserstoffzug kostet nicht nur um die sechs Millionen Euro, er hat auch mehrere Jahre Lieferfrist. Auch eine Wasserstofftankstelle muss in Rottenbach (Königsee) noch gebaut werden. Albert Weiler versprach, sich beim Land dafür zu verwenden, dass die Ausschreibungsunterlagen möglichst bald veröffentlicht werden.