Biber hat Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zurückerobert

Eine gute halbe Stunde konnten jetzt Naturfreunde aus Weischwitz und Umgebung zuschauen, wie sich der Jahresverlauf für eine Biberfamilie bei Oberloquitz gestaltet, in Bild und Ton festgehalten vom Meuraer Filmstudio Sirius. Zum Biber-Abend jetzt war das Vereinshaus dicht gefüllt – denn der größte Nager Europas ist in der Region längst keine Seltenheit mehr.

Jüngste Sichtungen seien vom Großenbach unterhalb der Morassina bei Schmiedefeld, vom Arnsbach-Tal und aus Gebersdorf gemeldet worden, zählte Dirk Hartmann von der Naturschutzbehörde im Landratsamt auf. Nicht nur entlang der Saale ziehen sich die Nachweise von Biber-Ansiedlungen inzwischen fast lückenlos, auch in die Nebenflüsse und größeren Bäche dränge Castor fiber L., so der lateinische Name.

„Im Landkreis sind alle für den Biber geeigneten Gebiete auch besiedelt – der Biber ist inzwischen überall“, resümierte Hartmann. Für Thüringen insgesamt schätze man die Population auf 350 bis 400 Tiere, ergänzte Marcus Oberländer vom Naturschutzbund (Nabu).

Angler besorgt wegen gefällter Bäume

Die Naturschützer sehen in der Rückkehr des Bibers rund 400 Jahre nach seiner fast vollständigen Ausrottung erwartungsgemäß vor allem einen Gewinn. Durch seine Dammbauten helfe er, das Wasser viel länger und weiter in der Landschaft zu halten und eröffne mehr Lebensräume für Amphibien, Insekten und Reptilien, erläuterte Orlamünder. Untersuchungen hätten erwiesen, dass in Biber-Biotopen bis zu 80-fache Fischbestände erreicht würden. „Dem Biber verdanken wir es, zum Beispiel bei Etzelbach wieder Laubfrosch-Konzerte hören zu können“, betonte Hartmann.

Problemfrei gestaltet sich das Biber-Comeback freilich nicht. Überflutete Bach-Ränder, vernässte Wiesen und Gärten, angenagte oder gefällte Obstbäume in Uferbereichen sorgen bei manchen Landnutzern für Frust. Nach Weischwitz waren zum Beispiel Angler aus Kahla gekommen, die Sorge haben, dass wegen der vielen gefällten Bäume im Saalewasser Kanufahrer von ihnen Schadenersatz wegen angekratzter Boote fordern könnten. Als Pächter seien sie nicht verantwortlich, beruhigt Hartmann die Angler. Gleichwohl könne es auch in deren Interesse sein zu prüfen, welche Bäume beseitigt werden können, ohne die Tiere zu gefährden. Genau dafür stehen sowohl die untere Naturschutzbehörde wie auch der Nabu mit seinem Biber-Management bereit, betont Hartmann.