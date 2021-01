Boden der Drei-Felder-Halle in Rudolstadt aufgefrischt

In der Drei-Felder-Halle wurde jetzt kurzfristig der komplette Hallenboden nach einer intensiven Reinigung neu versiegelt. Für die erforderlich gewordenen Arbeiten wurde die coronabedingte Schließung der Halle genutzt.

Es wurden Falschmarkierungen entfernt, weitere Linien und Markierungen ausgebessert. Bürgermeister Jörg Reichl betonte bei einem Besichtigungstermin, dass „die Unterhaltung und Instandsetzung für die langfristige Erhaltung von Einrichtungen zwingend notwendig und unverzichtbare Aufgaben für uns als Eigentümer sind, auch wenn die 26.000 Euro kurzfristig nach einer hohen Belastung für unseren Haushalt klingen.“

Bei der Durchführung der Arbeiten durch das Malergeschäft Eberlein & Schellenberger kam die momentane Schließung aufgrund der Corona-Pandemie zugute. „Die notwendigen Trocknungszeiten führten so beispielsweise zu keinen Einschränkungen im sonst prall gefüllten Hallenbetrieb, wie er normalerweise stattfinden würde.“ resümierte Geschäftsführer Udo Schellenberger.

Zudem konnten im Zuge dieser Maßnahme zwei neue Spielfelder für das in Rudolstadt beliebte Bosseln im Boden fest integriert werden. Bisher mussten für jedes Training erst Spielfelder provisorisch aufgeklebt werden. „Es freut uns sehr, dass wir nun unsere dauerhaften Markierungen auf dem Hallenboden haben. Das spart uns nicht nur jede Menge Zeit, sondern zeigt uns einmal mehr die von der Stadt entgegengebrachte Unterstützung für den lokalen Vereinssport“ sagt der zweite Vereinsvorsitzende vom Behinderten- und Rehasportverein Rudolstadt, Michael Wagner. So soll in diesem Jahr in der Drei-Felder-Halle nicht nur erneut der Bürgermeister-Pokal ausgetragen werden, sondern im September auch die Deutsche Meisterschaft mit 16 teilnehmenden Mannschaften.