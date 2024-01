Brauereien und Mühle im Städtedreieck solidarisieren sich mit Landwirten

Saalfeld/Rudolstadt/Bad Blankenburg Mit Bannern am Betriebsgelände und Stiefeln auf dem Zaun zeigen die Lebensmittelhersteller ihre Verbundenheit mit den Zulieferern

Vor der am Montag beginnenden Aktionswoche der Landwirte gegen die geplanten Kürzungen der Bundesregierung zeigen auch Brauereien und andere Lebensmittelhersteller im Städtedreieck Saalfeld-Rudolstadt-Bad Blankenburg Flagge. Mit Transparenten und Stiefeln am Zaun signalisieren sie Solidarität mit dem Bauernprotest.

„Ohne Bauern kein Bier!“ steht auf einem Transparent am Betriebsgelände des Bürgerlichen Brauhauses Saalfeld. „Wir unterstützen die Proteste der Landwirtschaft und des Speditionsgewerbes. Auch unsere Brauerei ist direkt betroffen von Kostensteigerungen in der Landwirtschaft durch höhere Preise für Malz und Hopfen. Die höheren Kosten für LKW-Maut und CO2 Steuer tragen wir jetzt bereits“, heißt es dazu seit Freitagabend auf der Facebookseite des Unternehmens. Man wolle auch weiterhin regionale Rohstoffe verwenden und weder Gerste noch Hopfen beispielsweise aus den USA oder Australien verarbeiten.

Banner am Betriebsgelände der Watzdorfer Brauerei, direkt an der B 88. Foto: Watzdorfer Brauerei

Bereits seit Ende Dezember hängt ein gleichlautendes Plakat am Zaun der Erlebnisbrauerei Watzdorf, direkt an der Bundesstraße 88. Die Aktion in dem Ortsteil vor den Toren Bad Blankenburgs erhielt im Internet viel Zuspruch und bei Facebook mehr als 10.000 „Daumen hoch!“. Jemand zitierte Martin Luther: „Wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken.“

Gummistiefel als Zeichen des Protestes am Zaun der Nestler-Mühle in Rudolstadt-Schwarza. Foto: Nestler-Mühle

Bereits vor Weihnachten hat sich auch die Nestler-Mühle in Rudolstadt-Schwarza zur einheimischen Landwirtschaft bekannt und einen Gummistiefel als Zeichen der Solidarität auf den Zaun an der B 88 gehängt. „Auch wir beteiligen uns am stillen Protest unserer Landwirte“, heißt es auf der Seite der Nestler-Mühle. Täglich rollten die Traktoren über den Hof der Nestler-Mühle. „Hand in Hand arbeitet Müller und Bauer. Wir sind aufeinander angewiesen, gemeinsam sind wir ein Teil der Lebensmittelversorgung unseres Landes.

Wir stehen und fallen mit euch - so auch im Protest“.

Aus Solidarität mit den Landwirten bleiben mehrere Geschäfte im Städtedreieck am Montag geschlossen. Dazu gehört neben der Nestler-Mühle u.a. auch der Schiller Partyservice aus Rudolstadt.

Vorgeschmack auf den Bauernprotest in Saalfeld-Rudolstadt

Weitere geplante Protestaktionen in Saalfeld