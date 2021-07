Breitenheerdaer Firma will Hilfstransporte organisieren

In Breitenheerda liegt der Landwirtschaftsbetrieb Jung, der den Transport in die Katstrophengebiete organisieren wird.

Saalfeld-Rudolstadt Bundestagsmitglied Albert Weiler bittet um Sachspenden für die Hochwasser-Opfer und bietet Hilfe bei Transportkoordination an.

Mit einem Aufruf über die sozialen Netzwerke möchte Bundestagsabgeordneter Albert Weiler (CDU) Hilfe für die Menschen in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz organisieren. Wörtlich heißt es: „Die Lage dort ist verheerend. Viele Betroffene haben Hab und Gut, und viel schlimmer, ihre Angehörigen in den Fluten verloren. Ganze Dörfer sind zerstört. Die Schäden sind gewaltig! Nun geht es darum, die Menschen zu unterstützen und Hilfe zu organisieren. Viele Landwirte organisieren derzeit über ihre Netzwerke Hilfe und bitten auch mich um Unterstützung. Gemeinsam mit dem Landwirtschaftsbetrieb Jung aus Breitenheerda möchten wir benötigte Hilfsgüter in die Hochwassergebiete bringen. Daher bitte ich die Menschen und Unternehmen in Thüringen herzlich um ihre Unterstützung.“

Folgende Dinge würden derzeit dringend und kurzfristig benötigt:

Schaufeln

Besen

Schneeschieber

Schubkarren

Sackkarren

Arbeitshandschuhe

Kopflampen

Verlängerungskabel und Strahler

IBC-Container 1000 Liter für Wassertransport (Reinigungswasser)

Kleinere Notstromaggregate

Powerbanks

Schmutzwasserpumpen

Kehrmaschinen

Kleineres Räumgerät (Mini-Bagger)

Albert Weiler will sich an Firmen in seinem Wahlkreis wenden, um persönlich um Unterstützung zu bitten. Alle Spender können sich an sein Wahlkreisbüro in Saalfeld unter Telefon 03671/2747 wenden. Der gesammelte Transport der Hilfsgüter werde dann direkt an die Helfer vor Ort übergeben. „Auch Geldspenden an die Hilfsorganisationen sind derzeit dringend notwendig“, so Weiler.