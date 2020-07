Großeinsatz in einer Gartenanlage in Rudolstadt Ost in unmittelbarer Nähe zur Bahnstrecke der Saalbahn.

Rudolstadt. Wegen mehrerer brennender Hütten in einer Gartenanlage ist am Samstag die Bahnstrecke der Saalbahn in Rudolstadt gesperrt worden.

Brennende Gartenhütten: Feuerwehr im Großeinsatz – Bahnstrecke gesperrt

Einen Großeinsatz der Feuerwehren gibt es seit Samstagmittag in einer Gartenanlage in Rudolstadt Ost. Dort sind aus bisher ungeklärter Ursache mehrere Gartenhütten in unmittelbarer Nähe zur Saalbahn in Brand geraten, die Bahnstrecke gesperrt wurde daraufhin gesperrt.

Inzwischen ist das Feuer unter Kontrolle gebracht worden. Neben dutzenden Feuerwehrleuten sind auch Polizei, Versorgungseinheiten und ein Notfalltrupp der Deutschen Bahn im Einsatz.