Bundestagskandidat der SPD unterwegs im Schwarzatal

Die Gedenktafel für den Aufenthalt von Friedrich Ebert am Hotel Schwarzaburg belegt die Affinität der SPD zu diesem Ort in Schwarzburg.

Schwarzburg Bürgerschaft ist ins Hotel Schwarzaburg zum Diskutieren mit Cordelius Ilgmann eingeladen, sollte sich aber besser anmelden

Dr. Cordelius Ilgmann, Kandidat der SPD für den Wahlkreis 195 (Saalfeld-Rudolstadt, Saale- Orla-Kreis und Saale-Holzland-Kreis), besucht am Dnnerstag, dem 16. September, mehrere Stationen im Schwarzatal. Um in diesem Zusammenhang auch mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen, lädt die SPD ab 18 Uhr zu einer Diskussionsrunde vor Ort im Hotel Schwarzaburg ein.

Als Unterzeichnungsort der ersten demokratische Verfassung für Deutschland beginnt der Nachmittag dann mit dem Besuch des Hotels „Weißer Hirsch“ in Schwarzburg. Daran schließt sich ab 16 Uhr die Besichtigung des Schloss Schwarzburg unter Führung der Direktorin der Stiftung Schlösser und Gärten, Doris Fischer, sowie Herbert Wirkner als Vorsitzender und Dieter Höhnl als Geschäftsführer der Gesellschaft Thüringer Schlösser und Gärten an. In diesem Rahmen soll auch das von 2009 bis 2011 mit viel Aufwand und Engagement restaurierte Zeughaus des Schlosses besichtigt werden.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Um in diesem Zusammenhang auch mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen, soll ab 18 Uhr eine Diskussionsrunde mit den Menschen vor Ort im Hotel Schwarzaburg den Tag abschließen. Alle sind eingeladen, sich bei einem kleinen Imbiss über die wichtigen Themen der Region gemeinsam mit dem Kandidaten auszutauschen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage und der beschränkten räumlichen Kapazitäten vor Ort, wird darum gebeten, dass sich interessierte Bürgerinnen und Bürger vor Beginn der Veranstaltung unter cordelius.ilgmann@gmail.com anmelden.