Chöre in Saalfeld wollen zwei Jubiläen rund um die Kirchenmusik würdigen

Saalfeld Zahlreiche Events umranken das Festjahr „1125 Jahre Saalfeld/Saale“, auch die Evangelische Kirche feiert Jubiläen der „musica sacra“ im Festjahr 2024.

Ein ganzes Jahr voller Veranstaltungen liegt vor der Saalestadt im Festjahr „1125 Jahre Saalfeld/Saale“. Saalfelds Geburtsstunde schlug mit der Ersterwähnung Anno Domini 899, als Kaiser Arnulf von Kärnten eine Urkunde unterzeichnete, in der er dem Markgrafen Poppo verschiedene Gebiete, darunter den Grundhof „Salauelda“, überschrieb. In Stadt und Land, von Remschütz bis Schmiedefeld, wird 2024 das Jubiläum „1125 Jahre Saalfeld/Saale“ gefeiert. Höhepunkt wird die Festdekade vom 31. Mai bis 9. Juni mit Festumzug und Saalfelder Marktfest sein. Nicht nur die Stadt Saalfeld/Saale feiert Jubiläum, sondern auch zahlreiche Einrichtungen.

Vor 300 Jahren uraufgeführt: Bach-Kantaten

Am 7. Januar um 17 Uhr erklingen in der Saalfelder Johanneskirche Kantaten zur weihnachtlichen Freudenzeit von Johann Sebastian Bach. Dalma Stuller (Sopran), Jasper Sung (Tenor) und Denis Stepanov (Bass) mit dem Orchester Märkisch Barock auf Instrumenten historischer Mensur, Dietrich Modersohn (Orgel) und dem Oratorienchor Saalfeld werden unter der Leitung von Kantor Andreas Marquardt die Kantaten „Ich freue mich in dir“ (BWV 133), die Neujahrskantate aus dem Weihnachtsoratorium „Fallt mit Danken, fallt mit Loben“ (BWV 248/4) und „Sie werden aus Saba alle kommen“ (BWV 65) aufführen. Zwei der Kantaten wurden vor 300 Jahren - 1724 - uraufgeführt: Kantate 65 am Epiphaniastag, dem 6. Januar, und Kantate 133 am 3. Weihnachtstag, dem 27. Dezember.

Eintrittskarten zu 20 Euro sind an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse erhältlich. Es wird auf der Empore musiziert, die Kirche wird geheizt sein.

Erstes evangelisches Gesangbuch entsteht 1524

1524 wurde in Saalfeld die Reformation eingeführt und damit die damals gerade erst seit zehn Jahren fertig gestellte Johanneskirche ein evangelisches Gotteshaus. Im selben Jahr erschien das von Johann Walter in Torgau herausgegebene „Eyn geystlich Gesangk Buchleyn“ mit einer Vorrede von Martin Luther, das als das erste evangelische Gesangbuch gilt und uns in diesem Jahr 500 Jahre evangelische Kirchenmusik feiern lässt.

Kein anderer hat die evangelische „musica sacra“ so geprägt wie Johann Sebastian Bach, zu dessen Aufgaben als Thomaskantor die wöchentliche Einstudierung einer Kantate für den Sonntagsgottesdienst gehörte. Um seine erste Weihnachtszeit in Leipzig an Epiphanias 1724 festlich abzuschließen, schrieb er für diesen Tag die Kantate „Sie werden aus Saba alle kommen“. Mehr als 40 weitere (der insgesamt circa 300 von ihm komponierten) Kantaten schuf Bach im selben Jahr. Unter anderem auch die am 27. Dezember 1724 uraufgeführte Kantate „Ich freue mich in dir“. Ebenfalls 1724 wurde die „Johannespassion“ erstmals aufgeführt.

Saalfelder Chöre würdigen Musikjubiläen

Die Idee, den Glauben singend zu bekennen, ist in Saalfeld auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Und so liegt es den Chören an der Johanneskirche, dem Mädelchor, den Thüringer Sängerknaben und dem Oratorienchor Saalfeld am Herzen, die besonderen Jubiläen „500 Jahre evangelische Kirchenmusik“, „300 Jahre zweiter Kantatenjahrgang Johann Sebastian Bachs“ und auch (am Karfreitag) „300 Jahre Uraufführung der Johannespassion“ gebührend zu würdigen. Soweit Lisa Gräbner von der Evangelischen Kirche in Saalfeld in ihren Informationen zum Festjahr der Kirchenmusik „musica sacra“.