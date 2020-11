Damit bei 20 Familien in Blankenhain der Kühlschrank gefüllt ist

Fahrzeuge reihen sich aneinander im sonst so ruhigen Milbitzer Weg in Teichel. Es ist Dienstagnachmittag. Ausgabezeit der Tafel. Die ersten Abnehmer warten schon. In dem Räumen der Ausgabestelle füllen Heike Schachtschabel, Martina Weber und Gudrun Koppka die Körbe und bringen sie an den kleinen Tisch vor dem Eingang. Wegen Corona erfolgt die Übergabe im Freien. Es gibt Obst und Gemüse, Milch, Reis, Kartoffeln, Pizzateig, Süßigkeiten, Heringsfilet.

20 Familien nehmen diese Hilfe in Anspruch. Ältere Menschen, Alleinerziehende, eine Großfamilie. Sie sind bei der Tafel angemeldet. Ein junger Mann kommt das erste Mal vorbei. Er muss den Tafel-Antrag ausfüllen und den Hartz IV Nachweis beifügen. „Nächte Woche kannst du kommen“, hört er von den Frauen.

Tafelraum ist neu renoviert

Seit Mittag haben die drei Helferinnen alles sortiert und in die Regale geräumt. „Heute ist es nicht so viel, sonst steht hier alles voll. Je nach dem, was die Märkte herausgeben“, sagt Heike Schachtschabel. Die Waren werden von der Blankenhainer Tafel geliefert. „Ich denke hauptsächlich an die Rentner. Sie haben nicht viel, müssen sehen, wie sie zurecht kommen“, so die 59-Jährige. Seit 1989 arbeitet sie ehrenamtlich für die Tafel. „Ich war damals arbeitslos, nur Zuhause bleiben wollte ich nicht“, sagt sie. Heute arbeitet sie hauptberuflich beim Deutschen Roten Kreuz in Weimar mit demenzkranken Menschen. Eine Weile betreibt sie die Ausgabe von Lebensmitteln im heimischen Keller, später werden dafür Räume an der ehemaligen Feuerwehr zur Verfügung gestellt. „Dort gab es aber kein Wasser. Das haben wir von Zuhause mitgebracht. Dann hat die Hygiene den Betrieb nicht mehr erlaubt“, blickt sie zurück. Seit 2011 befindet sich die Ausgabestelle nun in den Räumen im Milbitzer Weg. Das Haus gehört der Stadt Rudolstadt. Ganz früher war hier einmal der Kindergarten untergebracht, später ein Versicherungsbüro, auch mal ein Jugendtreff. Im vergangenen Sommer sind die Räume auf Vordermann gebracht worden. „Vorher hatten wir hier so rostige Metallregale, jetzt sind es ganz neue“, sagt Heike Schachtschabel. Auch der Fußboden ist neu, die Wände sind frisch gestrichen. Über dem Eingang zur Ausgabestelle ist ein Dach angebracht worden, sodass jetzt kein Tafelbesucher mehr im Regen stehen muss.

Helfen, wo das Geld knapp ist

Vor dem kurzen Weg zur Ausgabe vertreiben sich zwei Frauen die Wartezeit bei einer Zigarette. „Komisch ist einem nur beim ersten Mal, die sind alle nett hier“, sagt eine von ihnen. Seit drei Jahren kommt sie hier her zur Tafel. Eine Freundin hat sie darauf gebracht. „Ich bin froh, dass es das gibt.“ Das findet auch die alleinerziehende Mutter. Bei ihr war es die Nachbarin, die sie darauf angesprochen hat. „In den Großstädten machen die Tafeln zu, da haben wir hier Glück, dass es sie weiter gib“, sagt sie. Und nein, darüber, dass sie hier jemand sieht, „mache ich mir überhaupt keine Gedanken.“ Ansonsten wird an der Ausgabe nicht so viel gesprochen. Die Frauen und Männer packen die Lebensmittel in die mitgebrachten Kisten und Tüten und zahlen zwei Euro pro Person. „Willst Du noch ein Waschmittel mitnehmen, kostet einen Euro extra“, fragt Martina Weber.

Gegen 17 Uhr sind die Regale geleert. „Wenn die Leute zufrieden sind, sind wir es auch“, sagt Gudrun Koppka. Feierabend haben die drei Frauen noch nicht. Jetzt heißt es aufräumen, saubermachen, durchwischen. Dann geht es auch für sie nach Hause. Bis zum nächsten Dienstag.