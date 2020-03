Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Damit Boden und Bäume geschont werden

Geduldig verrichten Max und Minna, die beiden Schwarzwälder Kaltblüter, ihre Arbeit. Mit einem leisen „Brrr“ bringt ihr Besitzer Dirk Meinberg die Tiere zum Stehen. Dann befestigt er mit geübtem Griff einen Holzstamm an dem speziellen Rückegeschirr. Mit zwei Pferdestärken werden die zwischen 200 und 500 Kilo schweren Baumstämme aus dem Waldstück gezogen, hinauf zum Weg, von wo aus sie dann mit Maschinen abgeholt werden.

Bestattungswald soll im Herbst eröffnet werden

Wieder und wieder geschieht das seit Montag im Hain bei Rudolstadt. Mit ihren Gewichten von 750 beziehungsweise 850 Kilo haben die beiden Pferde das Zeug, dies zu stemmen. Der Vorteil: Der Boden und umstehende Bäume werden dabei geschont. „Die Tiere haben die Ruhe weg. Das muss auch so sein, sonst funktioniert das nicht mit uns Dreien“, sagt ihr Besitzer. Bis zu zehn laufende Meter sind so an einem Tag zu schaffen. „Das hier ist kein einfaches Gelände. Die Entfernungen sind verhältnismäßig groß und es geht immer wieder bergan“, beschreibt er die Arbeit, die noch bis Ende der Woche dauern wird. Dirk Meinberg ist Betreiber eines Forst- und Fuhrbetriebes in Göttern bei Magdala. Wenn er nicht gerade im Auftrag des Forstes unterwegs ist, fährt er Kremser oder Kutschen. Dienstleister wie ihn gibt es heute nicht mehr viele.

Seit Montag ist der Hain der Einsatzort für ihn und seine zwei Pferde. Was hier passiert, sind Pflegearbeiten im künftigen Bestattungswald. „Hier, auf dieser gut einen halben Hektar großen Fläche nahe der Georgseiche wird der erste Bereich entstehen. Die Eröffnung ist für den Herbst geplant“, informiert Revierleiterin Gabriele Janke. Für den Einsatz der Pferde habe man sich entschieden, weil es für den Wald und die Natur schonender ist.

Ein Andachtsplatz mit Bänken entsteht

„Hier wird Holz entnommen, um die Bäume, die für den Bestattungswald genutzt werden, zu fördern. Sie sollen ja 100 Jahre bestehen“, so die Försterin. Welche Bäume bleiben, ist bereits mit einem Band gekennzeichnet. Bewusst werden die Arbeiten jetzt, in der noch laubarmen Zeit, durchgeführt. Das entnommene Holz wird vom Forst vermarktet. Früher war es gang und gäbe, dass Pferde bei Waldpflegearbeiten zum Einsatz kamen. Seit den 1960er Jahren wurden es immer weniger, mehr und mehr machten sie Platz für Technik. „Inzwischen hat man die Vorteile dieser schonenden Arbeitsweise wieder erkannt“, sagt sie.

Unterdessen wird auch an der Erschließung des neuen Bestattungswaldes gearbeitet. Die Zufahrt soll von Pflanzwirbach aus über den Wechsel erfolgen. Etwas abseits des Weges ist ein Andachtsplatz mit Bänken geplant. Alles soll sehr naturbelassen bleiben. Schon erkennen kann man eine Fläche, die künftig für Pkw- Stellplätze vorgesehen ist. Für den Betrieb des Bestattungswaldes zuständig ist die Friedwald GmbH. Dafür hat der Stadtrat im vergangenen Jahr grünes Licht gegeben.