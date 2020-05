Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Danke sagen mit Liedern von Profis

Normalerweise singen Joanne DMello und Heiko Reintzsch im MDR Rundfunkchor Leipzig. Weil das gerade nicht geht, sind sie unterwegs für den MDR Lieder-Lieferdienst. Heike Lohrengel hat davon gehört und sich gedacht: Das ist genau das Richtige, um den Erzieherinnen und Erziehern im Kinderheim in Uhlstädt Danke zu sagen. „Weil sie die Kinder so gut betreuen in dieser schwierigen Zeit“, so die Oma einer der Jungs, die hier ein vorübergehendes Zuhause gefunden haben. 40 Kinder, Jugendliche und Mütter mit ihren Kindern werden derzeit in der Einrichtung betreut. Am Freitag waren die beiden Sänger zunächst zu Gast bei der Lebensgemeinschaft in Wickersdorf und im Anschluss in Uhlstädt. Vielleicht waren dort Lieder wie Schuberts „Forelle“ oder „Sah ein Knab’ ein Röslein stehen“ etwas ungewohnt für die Ohren der jungen Zuhörer, doch spätestens beim Titellied aus dem „Dschungelbuch“ war das Eis gebrochen. Als Zugabe wünschen sich die Jüngsten noch Kinderlieder. Dann wurden die Künstler mit Beifall verabschiedet.