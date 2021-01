Nach Einbruch: Deesbacher setzt 1000 Euro Belohnung aus

Deesbach In der Silvesternacht wurde sein Elternhaus aufgebrochen, das lässt ihn nicht in Ruhe.

Für einen Deesbacher war der Jahreswechsel besonders ärgerlich. In das Elternhaus des aus dem kleinen Ort im Oberland des Landkreises Saalfeld-Ruolstadt gebürtigen und jetzt in Schweinfurt lebenden Lothar Koch wurde eingebrochen. Bei der Anzeige an die Polizei will er es aber nicht bewenden lassen und wendet sich mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit. Darin heißt es:

"Liebe Mitbürger, ich benötige dringend eure Unterstützung. Unbekannte brachen in der Nacht zum 1. Januar in mein Elternhaus in der Neuhäuser Straße 15 in Deesbach ein. Die Eindringlinge hebelten die Hintertür auf und verschaffen sich so Zutritt zum Haus. Die Räumlichkeiten wurden vom Obergeschoss bis in den Keller durchsucht und Gegenstände im Wert von über 1200 Euro entwendet. Weiterer Schaden von etwa 650 Euro entstand an einem Waffenschrank. Ein weiterer Einbruch in die Scheune scheiterte am abgebrochenen Schlüssel."

Lothar Koch bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich unter 0151 / 566 363 86 bei ihm zu melden. Und er geht noch weiter: "Für zielführende Zeugen Hinweise setze ich eine Belohnung von 1000 Euro aus und sichere Diskretion zu." Seine Bitte an die Öffentlichkeit in Deesbach und Umgebung: "Bitte helft mir, diesen Einbruch aufzuklären! Vielen Dank für eure Unterstützung!"