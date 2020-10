Kreistag Saalfeld-Rudolstadt kritisiert Sparkassen-Sparplan

Die geplante Schließung von fünf bemannten Geschäftsstellen der Kreissparkasse sowie die Umwandlung zweier Filialen zu Automaten-Standorten haben im Kreistag für heftige Kritik gesorgt. Gleichwohl verteidigten die Vorstände Martin Bayer und Carsten Sprenger die Umstrukturierung als praktisch alternativlos.

Am Ende der fast einstündigen Debatte lagen die Nerven von Sparkassenchef Bayer offenbar blank. Er verwahre sich, so Bayer, gegen „unverschämte und diskreditierende“ Äußerungen von Leutenbergs Bürgermeister Robert Geheeb (SPD). Der hatte moniert, dass die Vorstände als „Speerspitze des Kapitalismus“ offenbar keine anderen Mittel gegen die Niedrigzinspolitik fänden als schlichte Einsparungen, die Geheeb als „verwerflich, unsozial und nicht ökologisch“ einstufte.

Mit der Schließung von Filialen gerade in Orten wie Leutenberg entziehe sich die Sparkasse ihrem Kernauftrag der flächendeckenden Bargeldversorgung und bestärke ausgerechnet in einer ohnehin krisenhaften Situation diejenigen, die sich von der Politik abgehängt fühlen.

Onlinebanking boomt

Bayer, merklich erregt, empfahl Geheeb das Studium des Sparkassengesetzes, das eine Grundversorgung mit Finanzdienstleistungen, nicht aber mit Bargeld an jeder Ecke vorschreibe. Es gehe eben auch darum, Vertriebswege an veränderte Umstände anzupassen, inklusive eines durch die Digitalisierung veränderten Kundenverhaltens. Dazu gehöre eben auch die Reaktion auf den Online-Boom, der sich in rund zwei Millionen Transaktionsvorgängen bei der Internet-Filiale der Sparkasse zeige, die mit Abstand die am stärksten frequentierte sei.

Eingangs der Debatte hatte Regina Kräußel (SPD) bereits den Grundton der Kritik gesetzt. Für das Treffen solcher Sparentscheidungen genüge eben nicht nur der Blick auf die Landkarte und das nachfolgende Angebot von Beratungszeiten in einem Büro der jeweiligen Gemeindeverwaltung, sagte Kräußel. Derlei Veränderungen sollten nicht nur im Verwaltungsrat, sondern vorab mit den betreffenden Bürgermeistern diskutiert werden.

Sparkassen-Mobil als Filialersatz angeregt

Sitzendorfs Bürgermeister Martin Friedrich (CDU) regte an, mit einer mobilen Sparkassenfiliale die Kunden im ländlichen Raum zu versorgen und die alternativen Angebote wie Telefonberatung und Bargeld-Versand zum Beispiel via Amtsblatt stärker zu kommunizieren.

Die Anschaffung eines Sparkassen-Busses habe man bislang verworfen, weil ein solcher sehr teuer sei und mindestens zwei Mitarbeiter erfordere; vor allem aber drohe eine endlose Diskussion, wo und wie lange der Bus jeweils Station zu machen habe, meinte Bayer, wollte aber eine solche Lösung nicht ganz ausschließen.

Auch Maik Kowalleck (CDU) wies darauf hin, dass mit derlei Kürzungen die Sparkasse ihr besonderes Image als Vor-Ort-Partner zu verlieren drohe und regte an, noch einmal nach Alternativen zu suchen. Ein Rückzug aus Katzhütte befeuere das Lager derjenigen, die den Ort besser im Ilmkreis aufgehoben sehen, meinte Werner Thomas (CDU).

Banker- und Pferdewirt-Ausbildung sollen in Rudolstadt gehalten werden

Sehr viel ruhiger verlief die Diskussion zum Thema Berufsschulnetz, wo ein Antrag des Landrates den Kreistag zur Unterstützung aufforderte, die von der Landesregierung geplante Auflösung der Klassen für Bankkaufleute und Pferdewirte in der Berufsschule in Rudolstadt zu verhindern.

Werner Thomas (CDU) erinnerte daran, dass noch vor drei Jahren die damalige Bildungsstaatssekretärin zugestimmt habe, dass in diesen Berufen Auszubildende aus Jena, Gera oder dem Saale-Holzland-Kreis eben nach Rudolstadt fahren müssen. Allerdings sei das Problem der geringen Schülerzahlen auch hausgemacht: „Wir brauchen mehr Regelschüler und eine deutlich zu niedrige Übertrittsquote an die Gymnasien“, sagte Thomas.

Rudolstadts Bürgermeister Jörg Reichl (BfL) kündigte an, dass sich auch der Vorstand einer regionalen Genossenschaftsbank für den Verbleib der Banker-Ausbildung in Rudolstadt aussprechen werde.

Fast einstimmig befürwortete der Kreistag die Wiederinbetriebnahme der Max- und Moritz-Bahn zwischen Probstzella und Ernstthal. Damit soll der Freistaat zu einer Studie veranlasst werden, die die technische Machbarkeit und den realistischen Bedarf an Bahnleistungen vor allem der regionalen Unternehmen untersucht.

Lediglich Gräfenthals Bürgermeister Wolfgang Wehr (CDU) warnte davor, mit einer eventuellen Wiederaufnahme des Güterverkehrs die rund 10.000 Gäste zu verlieren, die über die Draisinenfahrten des dortigen Bahnvereins in die Region gefunden haben.