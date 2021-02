Die Flusspegel an Saale und Schwarza sinken langsam wieder

Das Chrysopras-Wehr in Bad Blankenburg lieferte während der Hochwasserspitze am Donnerstag beeindruckende Motive.

Das erste größere Hochwasser des Jahres 2021 ist offenbar im Abklingen. Am Freitag Nachmittag beschrieben die Experten der Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen die Lage so:

Die Wasserstände an den Pegeln Rudolstadt und Rothenstein liegen oberhalb des Richtwertes für die Alarmstufe 1, beide mit leicht fallender Tendenz. Der Scheitelpunkt wandert nun flussabwärts Der Pegel Camburg-Stöben hatte am Donnerstag den Richtwert für den Meldebeginn überschritten und ist weiter im Anstieg, zuletzt aber nicht flacherer Kurve. Der Wasserstand wird aller Voraussicht nach aber unterhalb des Richtwertes für die Alarmstufe 1 bleiben. Auch die Hochwassersituation in der Schwarza hat sich etwas entspannt. Gegen Mitternacht wurde am Pegel Katzhütte der Richtwert für die Alarmschwelle unterschritten, der Pegel fällt weiter. Am Pegel Schwarzburg wurde in den frühen Morgenstunden des Freitags der Meldebereich verlassen.

Bis Freitag Mittag hatte sich die Niederschlagspause im Einzugsgebiet der Saale in Thüringen auf gut 24 Stunden belaufen. Die Wasserabgabe aus der Restschneedecke war aus Expertensicht nur noch gering. Ab Freitagabend war allerdings neuer Regen angesagt. Bis Samstagabend werden rund 10 Liter pro Quadratmeter vorhergesagt. Bis dahin herrscht weiterhin leichtes Tauwetter. Anschließend setzt sich Kaltluft aus Norden durch, die die Schneeschmelze beendet. Die Niederschläge gehen dann in Glatteisregen bzw. Schnee über, so die Experten.

Die Wasser-Abgabe aus der Saalekaskade verbleibe, so heißt es, weiter bei 60 Kubikmeter je Sekunde und werde gegebenenfalls im Verlauf des Wochenendes noch leicht erhöht, wenn es die Abflusssituation unterhalb zulasse.