Die Kunst der richtigen Geste

Henry Trefz sieht auf dem Schlossberg unnötig Porzellan zerschlagen.

Während sich unten am Schwarza-Ufer Befürworter und Gegner des ehrgeizigen Hotelprojekts Argumente-Schlachten liefern, schwebt oben auf dem Schlossberg Harmonie überm Waffengeklirr. Sollte man meinen. Unten geht es um Millionen und oben um Manieren.

Je länger man darüber nachdenkt, umso absurder wird es: Als Eigentümer eines Kulturdenkmals nicht in einem Verein Mitglied zu sein, der sich dessen Bewahrung auf die Fahnen schreibt, das will einem nicht in den Kopf. Und dann die Begründung, man müsse dann ja in allen Fördervereinen aller Immobilien … ja, aber sicher doch! Mindestens! Man könnte es als eine maximale Instinktlosigkeit ansehen und zur Tagesordnung übergehen, wäre da nicht noch anderes Kleinvieh, das den berühmten Mist macht.

Eine überfällige Würdigung auf einer Tafel, die auch bei Erinnerung nicht nachgeholt wird, eine vergessene Einladung dort – und es wird klar, es geht nicht um Geld, sondern um Augenhöhe, um Respekt.

Man darf Profis in dem Metier zugestehen, dass sie millionenschwere Sorgen haben. Doch für menschliche Gesten braucht es keinen Scheck, sondern einen Kurs in Herzensbildung. Es wäre hohe Zeit für demonstrative Versöhnungsgesten.