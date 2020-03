Die Schwarza erleben, ohne vor die Tür zu gehen

Sie hat keine üppigen Kurven, kommt eher schlank daher und ist ein ziemlich goldiger Typ voller Leben. Weshalb sie auch lieber „Golda“ heißen würde. Dunkler, erzhaltiger Boden und schattige Schluchtwälder brachten ihr jedoch den Namen „Schwarza“ ein.

Auch so kann man einen Fluss beschreiben. Locker, bildhaft und trotzdem wissenschaftlich grundiert – so kommt ein Flusserlebnisführer daher, der vom Thüringer Umweltministerium zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe zum Weltwassertag am vorigen Wochenende veröffentlicht wurde. Er soll nach Ende der derzeitigen Corona-Schließungen kostenlos in den Auslagen der Tourist-Informationen, der Naturkundemuseen und in den Naturpark-Häusern vorliegen, kann aber schon jetzt online heruntergeladen und durchblättert werden.

Mit „Otti“ durch die Fließgewässer-Landschaften ziehen

Mit vielen Bildern und anderen Illustrationen sowie per Smartphone und Weblinks abrufbaren Videos führt Fischotter „Otti“ durch die Fließgewässer-Landschaften Thüringens. Ein Kapitel widmet sich kurz der Saale, viel ausführlicher jedoch ihren Nebenflüssen Schwarza und Ilm, die zu den wildesten und am wenigsten belasteten Gewässern im Freistaat zählen. So wird der Rudolstädter Fotograf und Fliegenfischer André Kranert befragt, wie und warum er sich im Verband für Angeln und Naturschutz (VANT) für Flussböden einsetzt. Denn so wild und schön Schwarza und Ilm dahinplätschern – auch sie leiden in vielen Abschnitten unter der unsichtbaren Flusskrankheit. „Otti“ erklärt dazu: In gesunden Flüssen hält das Kieslückensystem die Lebensprozesse in Gang. Hier findet der Austausch des sauerstoffreichen Flusswassers mit dem Grundwasser statt. Hier sitzen die Kleinstlebewesen, die das Wasser filtern und den Fischen als Nahrung dienen. Hier legen Äschen, Barben und Forellen ihre Eier in den lockeren Kies, damit sie geschützt vor Strömung und Feinden heranreifen. Eigentlich. Heute fehlt vielen Gewässern frischer Kies. Er bleibt an Wehren hängen. Von Totholz befreite, begradigte Flussbetten verhindern, dass die vorhandene Kiesschicht von der Strömung umgelagert wird. Werden Feinsedimente in den Fluss gespült, verfüllen sie die lockeren Steine. Das sauerstoffreiche Wasser dringt nicht mehr durch. Die für Insektenlarven und Fischbrut so wichtigen Lücken verschwinden. „Dann spricht man von Kolmation – der unsichtbaren Flusskrankheit“, erläutert „Otti“.

Vorfreude auf Entdeckungen am und im Wasser

Und verweist auf die Gegenmittel: mehr Dynamik und Strömung, intakter Kiestransport und breite Schonstreifen am Ufer, die Schwebstoffe abfangen. „Die Gewässerrandstreifen, die das Thüringer Wassergesetz ab 2020 vorschreibt, sind ein guter Anfang“, lobt der mitteilsame Otter – und also das Umweltministerium als Auftraggeber der Broschüre sich selbst.

Interessant, bildend und auch unterhaltsam ist der Flusserlebnisführer trotzdem. Denn er gibt zum einen ganz konkrete Tour-Tipps, um Orte kennenzulernen, wo Menschen der Natur wieder ihren Platz einräumen, die Wiederansiedlung oder den Transit von geschützten Arten ermöglichen oder mit Informationen und Hinweisen den Blick schärfen auf das vielgestaltige Leben am und im Wasser. So geht es auf dem „Entdeckerpfad Saalleiten“ zur Schwarzspecht-Höhle bei Töpfersdorf, kann man auf dem Sormitzweg mit der Wasseramsel unterwegs sein oder per Geocaching die Geheimnisse der Strudeltöpfe im Schwarzatal erkunden. Und für den nächsten einigermaßen unbeschwerten Tag im Garten oder einfach draußen hält der Erlebnisführer ein Matsch- und Kies-Experiment nach Nachmachen bereit, das simpel und doch eindrucksvoll verdeutlicht, warum ein lebendiger Fluss auch totes Holz braucht.

„Gerade in diesen Zeiten hilft Vorfreude“, betont Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Bündnisgrüne) zum Erscheinen der 46-seitigen Broschüre. „Mit dem Heft wollen wir neugierig machen und zu Entdeckungen einladen, drinnen und – so bald wie möglich – auch wieder draußen.“ Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, die Fischotter-Wanderhilfen zum Beispiel auch an der Sormitz hat bauen lassen, ergänzt: „Lebendige Flusslandschaften sind für alle Menschen wichtig, und es braucht vereinte Kräfte, um sie zu schützen. In Thüringen ziehen Verbände und Behörden bereits vielerorts am gleichen Strang. Mit dem Flusserlebnisführer möchten wir auch Familien einladen, sich mit uns gemeinsam für Flüsse und ihre Tier- und Pflanzenvielfalt zu begeistern.“

Meine Meinung: Vorfreude mit Otti