Die Top-5-Tipps für das Wochenende in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld/Rudolstadt Fliegende Weihnachtsbäume, Märchenhaftes am Theater und eine Silvesterparty für alle, die zum Jahreswechsel arbeiten mussten

Auch am ersten Wochenende des neuen Jahres müssen Freunde der gepflegten Unterhaltung nicht zu Hause bleiben. Auf die erste Orgelfahrt des neuen Jahres mit Frauenkirchenkantor Matthias Grünert haben wir schon am Vortag hingewiesen. Hier gibt es Konzerte in der Aquilakirche Reichmannsdorf (Sonnabend, 20 Uhr) und der Bergkirche Sitzendorf (Sonntag, 10 Uhr).

Hier sind fünf weitere Tipps:

1. Märchenhaftes Ballett am Theater Rudolstadt

Nach dem Weihnachtsmärchen in den vergangenen Wochen bleibt es auch im neuen Jahr zunächst märchenhaft am Theater Rudolstadt. Denn am 6. Januar feiert der Ballett-Klassiker „Dornröschen“ mit der Musik von Pjotr Tschaikowski in Kooperation mit dem Theater Nordhausen Premiere.

Schon zu Lebzeiten des russischen Komponisten gehörte „Dornröschen“ zu seinen erfolgreichsten Balletten. Das ist nicht zuletzt einer sehr melodiösen und farbenreichen Musik zu verdanken, in der der Komponist sinfonische Ansprüche mit den Anforderungen des Tanzes verband. Für den Nordhäuser Ballettdirektor und Choreografen Ivan Alboresi handelt das Werk über die schlafende Schöne und den küssenden Prinzen vom Erwachsenwerden und all den Prüfungen, die jeder Mensch auf dem Weg zu einem erfüllten Leben zu bewältigen hat. Mit seiner ausdrucksstarken und modernen Choreografie schafft er starke Erzählbilder, die die Handlung des Balletts gut nachvollziehbar machen. Es tanzt das Ballett TNLOS! des Theaters Nordhausen. Das Bühnenbild schuf Wolfgang Kurima Rauschning und die Kostüme entwarf Anja Schulz-Hentrich. Nach der Premiere am 6. Januar ist das Ballett unter anderem am 13., 28. und 30. Januar zu sehen. Karten sind an den üblichen Vorverkaufsstellen des Theaters, telefonisch unter 03672/4501000 und auf der Website erhältlich.

2. Schwarzaer Weihnachtsbaumweitwurf

Der traditionelle Schwarzaer Weihnachtsbaumweitwurf geht in die siebte Runde – ein Fest für die ganze Familie! Am Samstag, dem 6. Januar 2024, ab 14 Uhr beginnt die Veranstaltung im Bürgerpark Kopernikus in Schwarza Nord. Der Schwarzaer Bürgerpark wird erneut zum Schauplatz eines winterlichen Spektakels, denn die Tradition des Weihnachtsbaumweitwurfs setzt sich fort. Angekündigt ist ein vergnüglicher Nachmittag mit spannenden Wettbewerben in verschiedenen Kategorien – für Kinder, Frauen und Männer gleichermaßen. Es winken attraktive Preise für die geschickten Teilnehmer.

3. Kantaten zum Auftakt des Jubiläumsjahres

1524 wurde in Saalfeld die Reformation eingeführt und damit die damals gerade erst seit zehn Jahren fertig gestellte Johanneskirche ein evangelisches Gotteshaus. Im gleichen Jahr erschien das von Johann Walter in Torgau herausgegebene „Eyn geystlich Gesangk Buchleyn“ mit einer Vorrede von Martin Luther, das als das erste evangelische Gesangbuch gilt und uns in diesem Jahr 500 Jahre evangelische Kirchenmusik feiern lässt.

Kein anderer hat die evangelische Kirchenmusik so geprägt wie Johann Sebastian Bach, zu dessen Aufgaben als Thomaskantor die wöchentliche Einstudierung einer Kantate für den Sonntagsgottesdienst gehörte. Um seine erste Weihnachtszeit in Leipzig an Epiphanias 1724 festlich abzuschließen, schrieb er für diesen Tag die Kantate „Sie werden aus Saba alle kommen“. Mehr als 40 weitere (der insgesamt etwa. 300 von ihm komponierten) Kantaten entstanden im selben Jahr. Unter anderem auch die am 27. Dezember 1724 uraufgeführte Kantate „Ich freue mich in dir“.

Die Idee, den Glauben singend zu bekennen, ist in Saalfeld auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Und so beginnen wir das Jubiläumsjahr mit der Aufführung der Bach-Kantaten „Ich freue mich in dir“ und „Sie werden aus Saba alle kommen“ sowie der 4. Kantate des Weihnachtsoratoriums „Fallt mit Danken, fallt mit Loben“ am Sonntag, dem 7. Januar um 17 Uhr in der Johanneskirche Saalfeld.

Unter der Leitung von Kantor Andreas Marquardt singen und musizieren Dalma Stuller (Sopran), Jasper Sung (Tenor), Denis Stepanov (Bass), der Oratorienchor Saalfeld und „Märkisch Barock“ auf Instrumenten historischer Mensur. Die Orgel spielt Dietrich Modersohn.

4. Nochmal Silvester im Burgkeller Rudolstadt

Viele müssen über den Jahreswechsel zum Dienst: Krankenschwestern, Ärzte, Taxi- und Busfahrer, Eisenbahner, Feuerwehrleute, Polizisten oder in der Gastronomie. Für alle, die zu Silvester arbeiten mussten oder einfach nur gerne Party machen, wird am Sonnabend ab 21 Uhr im Burgkeller Rudolstadt und mit Didiplay als Stimmungsgarant noch einmal ins neue Jahr hinein gefeiert: mit Uhr, Countdown & einem Glas Sekt um Mitternacht.

5. Abschlussparty zum Saalfelder Eiszauber

Seit dem 27. November gibt es den Saalfelder Eiszauber und damit die Möglichkeit, auf dem Marktplatz der Kreisstadt seine Runden auf glattem Geläuf zu drehen. An diesem Wochenende steht die Abschlussparty an. Für die Musik zum Spaß sorgt - jeweils bei freiem Eintritt - am Freitagabend die Partyband Hess und am Sonnabend Polaroit - die Coverband. Am Sonntag ist der Saalfelder Eiszauber dann letztmals geöffnet.