Don Giovanni in Saalfeld mit frischem Mozart-Klang

Am Samstag hatte Mozarts „Don Giovanni“ als Gemeinschaftsproduktion zwischen dem Lyric Opera Studio Weimar und den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt im Meininger Hof seine umjubelte Premiere. Die Inszenierung hatte Damon Nestor Ploumis, der verdienstvolle Leiter des Weimarer Opernstudios, eigens für den Saalfelder Bühnenraum entwickelt.

Konventionell angelegt, überzeugte sie durch intelligente Personenregie und eine Verlegung der Handlung in die 1920er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Das bot Monika Maria Cleres und Josefine Schorcht die einzigartige Chance, Bühnenbild und Kostüme im Stil des Art dèco zu gestalten und dem Regisseur die Möglichkeit, den Konflikt zwischen dem seine erotische Freiheit lebenden Titelhelden und dem des Wertekodex des „ancien regime“ verpflichteten Komturs, als Epochenkonflikt in Szene zu setzen.

Was Damon Nestor Ploumis ausgezeichnet gelang, war, „Don Giovanni“ als „Dramma giocoso“, als heiteres Drama, zu inszenieren. Daran hatten das junge Sängerensemble mit seinen hervorragenden Gesangsleistungen und die Thüringer Symphoniker, die unter Oliver Weder mit einem frischen Mozart-Klang aufwarteten, entscheidenden Anteil.

Costas Tsourakis Don Giovanni überzeugt durch makellosen Gesang

Aus dem spielfreudigen und sehr homogen wirkenden Sängerensemble ragte vor allem der griechische Bassbariton Costas Tsourakis als Don Giovanni heraus. Durch Stimme und Erscheinung für diese Rolle geradezu prädestiniert, überzeugte er durch makellosen Gesang und vitales Spiel. Stets auf’s Neue auf der Suche nach erotischen Abenteuern, bildete sein Don Giovanni das Zentrum der Aufführung. Seinen Diener Leporello gestaltete der junge britische Sänger Tim Bagley mit markantem Bass, komödiantischem Geschick und Spielwitz zum ebenbürtigen Partner seines Herrn. Die aus Kanada stammenden Sopranistinnen Meagan Reimer Larios und Alyson Spina beeindruckten stimmlich und darstellerisch in den Rollen der Donna Elvira, Don Giovannis verlassener Geliebter, und der Donna Anna, die von Don Giovanni bedrängt und ihres Vaters beraubt, ihre innere Ruhe verloren hat.

Ihr zur Seite stehend, hat es jeder Don Ottavio schwer, der Rolle ein eigenständiges Profil zu verleihen. James Hogan (USA) gelang das vor allem durch seine schlank geführte, sehr lyrische Tenorstimme.

Bleiben Donna Anna und Donna Elvira nach der Begegnung mit Don Giovanni seelisch verletzt zurück, so entkommt die junge Bäuerin Zerlina unbeschadet seinen Verführungskünsten und nimmt sich, was sie will: ihren Bräutigam Masetto. Stéphanie Guérin (Frankreich) gelang mit ihrem lyrisch getönten Sopran ein überzeugendes Rollenporträt der selbstbewussten Zerlina, und Scott Hetz Clark (USA) verlieh mit seiner jugendlich-kräftigen Bass-Stimme dem Massetto sympathische Züge.

Intensive Arbeit mit den jungen Solisten

Dennis Ryan (USA) als Komtur agierte vor allem im Finale des 2. Aktes mit Stimmgewalt und Bühnenpräsenz. Don Giovanni blieb Herr seines Spiels, solange er im Kreise der Lebenden agierte, erst als er den durch ihn zu Tode gekommenen Komtur und mit ihm die überirdischen Mächte herausforderte, hat er sein Leben verwirkt.

Doch damit das Drama heiter ausklingen kann, hat Mozart sein Schluss-Sextett komponiert. Für einen Moment ist alles gut! Durch die intensive Arbeit von Damon Nestor Ploumis und Oliver Weder mit Solisten, Chor und Orchester ist in Saalfeld ein „Don Giovanni“ zu sehen, wie man ihn sich nur wünschen kann!

Aufführungen: Dienstag, 18. Februar, 15 Uhr, sowie Freitag und Samstag, 21. und 22. Februar, jeweils 19.30 Uhr